《神州經脈》２０２３年開局較佳，Ａ股今日錄得四連升，盤中資金快速湧入Ａ股，全日陸

股通淨流入超過１２７﹒５３億元（人民幣．下同），是去年１１月１４日以來新高，白酒、家

電、汽車、券商、醫療等板塊上漲，助力滬綜指上揚，全日升幅擴至１﹒０１％，報

３１５５﹒２２點，為去年１２月１９日以來新高，深市升勢更凌厲，深成指飆２﹒１３％，創

業板指坐火箭升２﹒７６％。

交投繼續恢復，兩市全日成交８４２７億元，按日增長７﹒５％。人民銀行今日僅進行２０

億元天期逆回購操作，全日人行收水３２７０億元，本周三個交易日淨回籠規模已累計達到

１２１７０億元。

有傳中國當局將於今日出台文件，對申請深滬主板上市的企業設紅黃燈限制。紅燈行業不能

申報上市，限制行業涉及食品、餐飲連鎖、白酒、防疫、學科培訓、殯葬、宗教事務等，而互聯

網平台、類金融及軍工企業，若沒有主管部門批覆，亦不可以申報上市；至於黃燈行業只允許規

模較大的龍頭企業上市，涉及服裝、家居、家裝及大眾電器等。被指已經撤回上市申請材料的蜜

雪冰城，相關人士對內媒表示，公司的上市工作正常推進中，暫時沒有接到任何相關通知。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 去年１２月防疫措施進一步優化，帶動中國服務業景氣度在收縮區間邊際改善。今日公布

的２０２２年１２月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得４８，高於１１月

１﹒３個百分點，但仍連續四個月低於臨界點。此前公布的２０２２年１２月財新中國製造業

ＰＭＩ下降０﹒４個百分點至４９，降至近三個月來最低。服務業邊際好轉程度大於製造業下降

幅度，帶動當月財新中國綜合ＰＭＩ上升１﹒３個百分點至４８﹒３。從分項數據看，受疫情影

響，１２月服務業生產、需求繼續收縮，但防疫政策優化等因素，帶動生產經營指數、新訂單指

數邊際改善；出口未能延續前月的擴張趨勢，新出口訂單指數再度降至收縮區間。市況不佳拖累

服務業就業仍處於收縮狀態，不過１２月就業指數略有回升。當月出廠價格指數降至近四個月來

最低，但仍處於擴張區間。防疫政策優化讓服務業市場信心回升，２０２２年１２月服務業經營

預期指數反彈至２０２１年８月來最高。財新智庫高級經濟學家王喆表示，中央明確未來要把恢

復和擴大消費擺在優先位置，這既需要改善社會心理預期、提振發展信心，也需要各項政策協調

配合，穩固就業基本盤，切實提高居民可支配收入。



２﹒ 國家主席習近平４日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的菲律賓總統馬科斯舉行會談

。習近平指，中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非

爭議區油氣開發合作，開展綠色能源合作。保持經常性戰略溝通，全面規劃雙邊關係下步發展。

李克強強調，雙方已經確立農業、基建、能源、人文四大重點合作領域，這是支撐中菲全面戰略

合作關係的四梁八柱，要下大力氣培育增長點、打造新亮點。國務院總理李克強４日下午在人民

大會堂會見來華進行國事訪問的菲律賓總統馬科斯。李克強表示，合作是中菲關係的主流，兩國

互補優勢明顯，合作空間廣闊。中方願同菲方加強發展戰略對接，推進基礎設施建設合作；持續

深化經貿合作，推動雙邊貿易額早日突破千億美元大關。李克強又強調，保持南海和平穩定符合

包括中、菲在內的地區國家利益。希望各方共同努力，根據《南海各方行為宣言》精神和包括《

聯合國海洋法公約》在內的國際法原則，按照協商一致原則加快推進「南海行為准則」磋商，將

南海建設成為和平、友誼、合作之海。



３﹒ 人民銀行以視像形式召開工作會議指出，今年突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，從

精準有力實施好穩健的貨幣政策、加大金融對國內需求和供給體系的支持力度等方面發力，推動

經濟運行整體好轉。健全金融穩定保障基金管理制度。持續完善宏觀審慎管理體系。加強金融控

股公司監管。會議要求，要精準有力實施好穩健的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持

流動性合理充裕，多措並舉降低市場主體融資成本。支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和重大

項目建設。堅持對各類所有制企業一視同仁，引導金融機構進一步解決好民營小微企業融資問題

。落實金融支持房地產１６條措施，支持房地產市場平穩健康發展。會議還明確，有序推進人民

幣國際化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。要加大金融對國內需求和供給體系的

支持力度；持續推動金融風險防範化解，健全金融穩定保障基金管理制度；亦要強化銀行監管，

加強金融控股公司監管，持續深化金融及外匯領域改革開放。



４﹒ 據內媒從融創（０１９１８）獲悉，融創房地產集團有限公司宣布，總計１６０億元人民

幣的境內債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。此次境內債券整體展期，共涉及１０筆

存續的公司債券及供應鏈ＡＢＳ，加權平均展期期限３﹒５１年。同時，為保障投資人利益，融

創以廣州文旅城、重慶江北嘴Ａ－ＯＮＥ、溫州翡翠海岸城等多處資產作為展期償付保障，並創

新設計了現金支付＋小額兌付機制。融創方面表示，展期方案通過後，將有效緩解公司未來３至

４年的流動性壓力，進一步改善整體財務狀況，為公司恢復生產經營、回歸健康發展軌道創造有

利條件。此外，值得一提的是，在此次境內債整體展期方案通過之後，融創也成為了繼富力地產

（０２７７７）和龍光集團（０３３８０）之後第三家境內債務整體展期通過的房企。境外債務

方面，融創於去年１２月９日刊發２０２１年度財報，同日發布境外債務重組進展。融創初步的

境外債重組框架主要包括，將３０億至４０億美元的債務，以及部分股東借款，轉換為普通股或

股權掛鈎工具；剩餘債務則進行展期，展期時間為２至８年。但境外債務重組目前無進一步進展

。



５﹒ 世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，中國疫情大部分的感染是由已知的Ｏｍｉｃｒｏｎ的兩個

亞型株造成，暫時沒有發現中國出現新的新冠病毒株，但關注中方公布的數據，未能真實反映近

日疫情，特別是死亡、入院和須深切治療的數字。該組織再次呼籲中國提高透明度。世衛緊急項

目執行主任瑞安指，中國只統計有呼吸衰竭死亡個案的定義太過狹窄，但指中方近期已經較頻密

與世衛接觸，世衛期待獲得更全面的資訊。與此同時，歐盟強烈鼓勵成員國，對來自中國的入境

旅客實施防疫限制措施，要求登上飛機前須出示新冠病毒檢測陰性證明，及在航班上戴口罩並進

行廢水檢測。此外，內地放寬防疫政策後，藥品、快測試劑等用品出現搶購潮，甚至有商家藉此

機會抬高售價。國家市場監管總局決定自今年１月至６月，部署全國開展涉疫藥品和醫療用品穩

價保質專項行動，從嚴從快查處社會反映強烈的哄抬價格、囤積居奇、虛假宣傳、虛假違法廣告

、假冒偽劣等違法行為。



６﹒ 青島市計劃將於明日（６日）發行２１２﹒６億元新增地方債。這意味著，２０２３年地

方債發行即將開啟。據《證券日報》梳理，截至１月４日，已有１８個省份及計劃單列市披露了

地方債發行信息，２０２３年一季度計劃發行規模合計超過１﹒２萬億元。在巨豐投顧高級投資

顧問謝後勤看來，面對經濟壓力，財政工具提前發力很重要。數據顯示，２０２３年一季度，雲

南、山西等１８地計劃將至少發行１２０９１﹒９億元地方債（其中青島市只公布了１月６日發

債計劃、河南省只公布了１月１０日發債計劃、海南省只公布了１月份發債計劃）。其中，新增

地方債規模達１０５９７﹒１億元，再融資債券規模達１４９４﹒８億元。新增地方債中，新增

專項債券計劃發行規模達８９７８﹒１億元。中央財經大學財稅學院教授白彥鋒表示，目前披露

的一季度計劃發行的地方債中，逾七成都是新增專項債。與一般債券不同，專項債項目要求自求

平衡、不列入地方政府財政赤字，表明中國在地方債管理當中將進一步嚴肅財經紀律、不斷提高

財政資金的支出效率。



７﹒ 人民銀行公布的資產負債表數據顯示，１１月末央行外匯佔款為２１３７７３﹒４９億元

，環比１０月增加６３６億元，較１０月當月增１０﹒４５億元大幅增加。對於１１月末外匯佔

款按月大增６３６億元，１１月公布的貨幣當局資產負債表中「國外資產」項下「外匯」科目比

上月有所增加的原因，人行有關部門負責人稱，近期，部分商業銀行將有關外匯資金逐步置換回

人民幣形式來交存存款準備金，置換後體現為貨幣當局資產負債表中「外匯」科目餘額增加。人

行指，２００７至２００８年，為支持商業銀行建立相應的外匯資產風險準備，人民銀行允許部

分商業銀行以外匯資金交存部分人民幣存款準備金。２００８年以來，部分商業銀行自願將上述

外匯資金逐步置換回人民幣形式來交存存款準備金。此外，國家外匯管理局周三（４日）表示，

２０２３年將深化外匯領域改革開放，穩妥有序推進資本項目高水平開放，完善跨國公司本外幣

一體化資金池試點；同時防範跨境資金流動風險，強化外匯形勢監測分析，加強宏觀審慎管理和

預期引導，豐富宏觀審慎政策工具箱。加強非現場能力建設，嚴厲打擊外匯違法違規活動。



８﹒ 聯儲局於周三（４日）公布上月貨幣政策會議紀要，顯示高層一致認為今年仍沒有減息空

間，美匯指數尾盤跌０﹒２６％，至１０４﹒２５。人民幣中間價四連揚，突破６﹒９關創逾四

個月新高；即期匯率（ＣＮＹ）今早則低開３５點子，報６﹒８８６０，全日漲９４點，收報

６﹒８７３１，實現五連漲，刷新去年８月２６日以來逾四個月新高。交易員稱，開年後剛需結

匯持續主導市場，但６﹒８７－６﹒８７５一線似乎阻力亦不小；另外美元跌勢放緩，甚至有企

穩跡象，這對人民幣而言，反彈限制也在加大。他們並表示，短期影響人民幣匯率的多空因素交

織，且美聯儲加息尚未完全轉向，人民幣或仍有一定升值空間，但估計接近６﹒８附近後將呈現

更明顯的雙向波動。隔夜美聯儲公布的會議紀要雖呈鷹派，但沒有更多的增量信息，對市場影響

不大。平安銀行最新觀點認為，人民幣匯率在此前連續大漲之後，繼續大幅升值和貶值的動力都

不強，預計短期人民幣匯率可能升值到６﹒８左右，雙向波動將會增強。（ｗｌ）

