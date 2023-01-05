《經濟通通訊社５日專訊》華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）於本周二（３日

）宣布「大抽水」計劃，採用Ａ＋Ｈ方式，各以１０股供３股向全體股東集資，新發行股份

２７﹒２３億股，預期集資不超過２８０億元（人民幣．下同），公司稱募集資金用於補充資本

金及營運資金。若華泰集資額最終為２８０億元，則平了同業中信証券（０６０３０）

（滬：６０００３０）於去年的供股集資記錄。

就在華泰證券公布供股的當日，公司ＡＨ股集體下跌，並引發中資券商板塊震盪。中證監隨

即發聲安撫市場，稱將審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發行入

口關。華泰證券在互動平台上回應網民提問時，仍然堅持供股計劃。華泰證券表示，公司已經結

合申請本次發行的實際情況，對照上市公司配股資格、條件的要求，經認真逐項自查，認為公司

符合有關法律、法規和規範性文件的規定和要求，具備申請配股的資格和條件。

交銀國際研報指出，華泰證券公布配股融資方案，以隱含配股價計算，Ｈ股配股實施面臨一

定難度。第一大股東已承諾認購配股，有利於緩解融資壓力。

華泰Ｈ現價升２﹒８％，報９﹒５港元，華泰Ａ升１﹒３％，報１２﹒０５元人民幣。

（ｅｙ）

