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AH股新聞

05/01/2023 10:45

《Ａ股焦點》華友鈷業升４％，與浦項化學簽三年合同供應電池材料

　　《經濟通通訊社５日專訊》華友鈷業（滬：６０３７９９）簽訂三年期銷售合同，向浦項化
學供應超過１７萬噸電池材料產品，早段升３﹒７９％，報５７﹒７２元人民幣。
　　華友鈷業１月４日晚間公告，公司與浦項化學、浦華公司分別簽訂了三元前驅體《購買協議
》。協議約定，華友鈷業及其子公司擬於２０２３年１月份至２０２５年１２月份期間向浦項化
學供應電池材料三元前驅體產品合計約１６萬噸，向浦華公司供應電池材料三元前驅體產品合計
約１﹒５萬噸。（ｄｗ）

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