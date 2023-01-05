《經濟通通訊社５日專訊》華友鈷業（滬：６０３７９９）簽訂三年期銷售合同，向浦項化

學供應超過１７萬噸電池材料產品，早段升３﹒７９％，報５７﹒７２元人民幣。

華友鈷業１月４日晚間公告，公司與浦項化學、浦華公司分別簽訂了三元前驅體《購買協議

》。協議約定，華友鈷業及其子公司擬於２０２３年１月份至２０２５年１２月份期間向浦項化

學供應電池材料三元前驅體產品合計約１６萬噸，向浦華公司供應電池材料三元前驅體產品合計

約１﹒５萬噸。（ｄｗ）

