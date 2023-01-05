《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海市政府昨日發布通知，明確２０１１年

１月２７日上海市發布的《上海市開展對部分個人住房徵收房產稅試點的暫行辦法》經評估需繼

續實施。

《暫行辦法》規定，上海市居民家庭在上海市新購且屬於該居民家庭第二套及以上住房的，

合並計算的家庭全部住房面積人均不超過６０平方米的，其新購的住房暫免徵收房產稅；人均超

過６０平方米的，對屬新購住房超出部分的面積，按０﹒６％或０﹒４％計算徵收房產稅。

