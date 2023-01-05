《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院總理李克強３日主持召開國務院常務

會議，部署進一步做好重要民生商品和能源保供穩價等工作，保障群眾生活和企業生產需求，要

求抓實抓細重點民生工作，確保群眾過好春節。

會議指出，強化重要民生商品等保供穩價，確保春節市場供應充足和價格平穩。一要壓實「

米袋子」省長負責制、「菜籃子」市長負責制，及時做好市場調配，抓好其他重要民生商品供銷

對接。做好春耕備播準備，進一步抓實糧食生產、夯實穩物價基礎。



＊提高防疫物資供給能力，支持重點企業滿負荷生產＊



二要千方百計提高醫療、防疫物資供給能力，支持重點企業滿負荷生產。加強藥品等物資調

配，保障醫療機構、居家患者、養老院、農村地區等需求，為防疫提供保障。對納入醫保範圍的

看病和藥品費用應報盡報。

三要進一步抓好能源保供。持續釋放煤炭先進產能，支持能源企業節日安全正常生產，做好

電力、天然氣頂峰保供預案。

四要持續保障交通物流大動脈、微循環暢通，支持物流企業合理調配運力，關心關愛快遞等

人員，保障春節期間郵政快遞穩定運行。

五要加強市場和價格監管，依法查處囤積居奇、哄抬價格等行為。



＊力爭春節前全部清償農民工工資＊



會議指出，春節臨近，要扎實細緻做好重點民生工作。一是切實保障農民工工資支付。以工

程建設領域為重點，政府工程和國企項目欠薪的要立即整改，力爭春節前全部清償。清欠收回的

企業帳款要優先用於農民工工資發放。二是及時足額發放低保、救助、失業補助等資金，對因疫

因災困難群眾予以臨時救助，兜牢基本民生底線。三是一絲不苟抓好安全生產，壓實責任，強化

重點領域隱患排查整治，加強人員密集場所值守，堅決防範重特大安全事故。

