《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》人民銀行以視像形式召開工作會議指出，今

年突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，從精準有力實施好穩健的貨幣政策、加大金融對國內

需求和供給體系的支持力度等方面發力，推動經濟運行整體好轉。健全金融穩定保障基金管理制

度。持續完善宏觀審慎管理體系。加強金融控股公司監管。

會議要求，要精準有力實施好穩健的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合

理充裕，多措並舉降低市場主體融資成本。支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和重大項目建設

。堅持對各類所有制企業一視同仁，引導金融機構進一步解決好民營小微企業融資問題。落實金

融支持房地產１６條措施，支持房地產市場平穩健康發展。



＊深化金融及外匯領域改革開放，推進人民幣國際化＊



會議還明確，要持續深化國際金融合作和對外開放。穩步擴大規則、規制、管理、標準等制

度型開放。有序推進人民幣國際化。持續深化金融改革。加強平台企業金融業務常態化監管。全

面提升金融服務和管理水平。持續推進金融立法。有序推進數字人民幣試點。強化金融消費權益

保護。

保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；要加大金融對國內需求和供給體系的支持力

度；持續推動金融風險防範化解，健全金融穩定保障基金管理制度；亦要強化銀行監管，加強金

融控股公司監管，持續深化金融及外匯領域改革開放。

