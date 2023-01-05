《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國家主席習近平４日下午在人民大會堂同來

華進行國事訪問的菲律賓總統馬科斯舉行會談。習近平指，中方願同菲方繼續以友好協商方式妥

善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作，開展綠色能源合作。保持經

常性戰略溝通，全面規劃雙邊關係下步發展。

習近平強調，雙方應該加強兩國政府部門、立法機構、政黨之間的交流互鑒，深化發展戰略

對接，在各自現代化進程中交融互促，更好助力兩國發展繁榮。雙方已經確立農業、基建、能源

、人文四大重點合作領域，這是支撐中菲全面戰略合作關係的四梁八柱，要下大力氣培育增長點

、打造新亮點。

習近平稱，中國正在全面推進鄉村振興、加快建設農業強國，願助力菲律賓農業農村發展，

打造農技中心品牌項目，開展育種、生產、加工、儲藏全產業鏈合作，加快推進菌草合作。扎實

推進基礎設施和互聯互通領域合作，落實好重點項目「硬」基建合作，拓展電信、大數據、電子

商務等「軟」基建合作，帶動菲律賓經濟社會整體發展。中菲在傳統化石能源和清潔能源方面開

展合作具有互補優勢。中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判

，推動非爭議區油氣開發合作，開展光伏、風能、新能源汽車等綠色能源合作。中國願持續擴大

進口菲律賓優質農漁產品，支持中國企業赴菲律賓投資興業。

馬科斯表示，全方位加強合作，開啟菲中全面戰略合作關係的新篇章，更好合作解決兩國共

同面臨的挑戰和問題，菲方願同中方挖掘潛力，繼續豐富兩國關係內涵，深化農業、基建、能源

、人文、貿易、投資、科技、數字經濟等領域合作。會談後，兩國元首共同見證簽署有關「一帶

一路」、農漁業、基礎設施、金融、海關、電子商務、旅遊等合作文件。

