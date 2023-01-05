《經濟通通訊社５日專訊》青島市計劃將於明日發行２１２﹒６億元（人民幣．下同）新增

地方債。這意味著，２０２３年地方債發行即將開啟。據《證券日報》梳理，截至１月４日，已

有１８個省份及計劃單列市披露了地方債發行信息，２０２３年一季度計劃發行規模合計超過

１﹒２萬億元。在巨豐投顧高級投資顧問謝後勤看來，面對經濟壓力，財政工具提前發力很重要

。此前財政部已經下達部分地方債券發行額度，使得各地方在今年１月份快速啟動發行，從而盡

快形成實物工作量來擴大有效投資，拉動經濟增長。

數據顯示，２０２３年一季度，雲南、山西等１８地計劃將至少發行１２０９１﹒９億元地

方債（其中青島市只公布了１月６日發債計劃、河南省只公布了１月１０日發債計劃、海南省只

公布了１月份發債計劃）。其中，新增地方債規模達１０５９７﹒１億元，再融資債券規模達

１４９４﹒８億元。新增地方債中，新增專項債券計劃發行規模達８９７８﹒１億元。



＊已披露的一季度發行計劃中，逾七成是新增專項債＊



中央財經大學財稅學院教授白彥鋒表示，目前披露的一季度計劃發行的地方債中，逾七成都

是新增專項債。與一般債券不同，專項債項目要求自求平衡、不列入地方政府財政赤字，表明中

國在地方債管理當中將進一步嚴肅財經紀律、不斷提高財政資金的支出效率。

財政部部長劉昆早前在接受《新華社》採訪時表示，２０２２年截至１１月末，發行新增地

方政府專項債券４萬億元，支持近３萬個重點項目建設。２０２３年，將適量擴大專項債券資金

投向領域和用作資本金範圍，持續形成實物工作量和投資拉動力，推動經濟運行整體好轉。

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