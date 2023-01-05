《經濟通通訊社５日專訊》據內媒從融創（０１９１８）獲悉，融創房地產集團有限公司宣

布，總計１６０億元人民幣的境內債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。此次境內債券

整體展期，共涉及１０筆存續的公司債券及供應鏈ＡＢＳ，加權平均展期期限３﹒５１年。同時

，為保障投資人利益，融創以廣州文旅城、重慶江北嘴Ａ－ＯＮＥ、溫州翡翠海岸城等多處資產

作為展期償付保障，並創新設計了現金支付＋小額兌付機制。

融創方面表示，展期方案通過後，將有效緩解公司未來３至４年的流動性壓力，進一步改善

整體財務狀況，為公司恢復生產經營、回歸健康發展軌道創造有利條件。此外，值得一提的是，

在此次境內債整體展期方案通過之後，融創也成為了繼富力地產（０２７７７）和龍光集團

（０３３８０）之後第三家境內債務整體展期通過的房企。

境外債務方面，融創於去年１２月９日刊發２０２１年度財報，同日發布境外債務重組進展

。融創初步的境外債重組框架主要包括，將３０億至４０億美元的債務，以及部分股東借款，轉

換為普通股或股權掛鈎工具；剩餘債務則進行展期，展期時間為２至８年。境外債務重組目前無

進一步消息公布。（ｗｌ）

