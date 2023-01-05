《經濟通通訊社５日專訊》２０２３年開局較佳，Ａ股三連升後今早繼續高開，上證綜合指

數（滬綜指）高開０﹒３％，報３１３２﹒７６點，深綜指高開０﹒２７％，白酒股造好，地產

、半導體股走低。

人民銀行在２０２３年工作會議重提上月中經會論述，稱要突出做好穩增長、穩就業、穩物

價工作，精準有力實施好穩健的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，

多措並舉降低市場主體融資成本。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署進一步做好重要民生商品和能源保供穩價

等工作。會議指出，要強化重要民生商品等保供穩價，確保春節市場供應充足和價格平穩。

外電引述知情人士最新報道，隨著中澳兩國關係改善，中國發改委正在討論恢復局部恢復進

口澳洲煤炭，允許中國四家主要進口商今年進行新採購，或將結束持續逾兩年的進口禁令。另外

，國資委提出，中央企業要積極推進重大煤電項目落地，確保已開工的煤電項目按期投產，推動

煤電項目加快核准、已核准項目加快開工建設。

人民銀行公布，今日僅進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，全日人行收水

３２７０億元。本周三個交易日淨回籠規模已累計達到１２１７０億元。（ｅｙ）

