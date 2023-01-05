《經濟通通訊社５日專訊》２０２３年開局較佳，Ａ股三連升後今早繼續高開，盤中資金快

速湧入Ａ股，半日陸股通淨流入超過１１０億元（人民幣．下同），白酒股、汽車股大漲，滬綜

指升幅擴至０﹒８８％，報３１５０﹒９９點，為去年１２月１９日以來新高，深市升勢更凌厲

，深成指飆１﹒８９％，創業板指更坐火箭升２﹒２３％。

交投繼續恢復，兩市半日成交５３７４億元，較上日（４日）同時段成交增長１１％。人民

銀行今日僅進行２０億元天期逆回購操作，全日人行收水３２７０億元，本周三個交易日淨回籠

規模已累計達到１２１７０億元。

人民銀行在２０２３年工作會議重提上月中經會論述，稱要突出做好穩增長、穩就業、穩物

價工作，精準有力實施好穩健的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，

多措並舉降低市場主體融資成本。



＊白酒板塊漲超４％＊



資金從陸股通勁湧入Ａ股，白酒板塊今日升超過４％，蘭州黃河（深：０００９２９）漲停

，古井貢酒（深：０００５９６）升６﹒９％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升６﹒１％，瀘

州老窖（深：０００５６８）升５﹒９％，五糧液（深：０００８５８）升５﹒３％，洋河股份

（深：００２３０４）升４﹒４％，貴州茅台（滬：６００５１９）升３﹒６％。

自上月中開始，來自河北邢台、邯鄲、保定等地的民眾紛紛反映出現天然氣限購，天寒地凍

卻無辦法在家中正常取暖，嚴重影響當地生活，上網請求恢復供氣。內媒《財新》指出，由於去

年天然氣價格飆漲，掌握氣源的國企不同意按照居民價格結算氣價，所以按照非居民用氣價格給

下游的城市燃氣公司供應貴價氣。燃氣股走高，佛燃能源（深：００２９１１）漲停，美能能源

（深：００１２９９）升２﹒８％，貴州燃氣（滬：６００９０３）升２﹒５％，九豐能源

（滬：６０５０９０）升２﹒２％，新奧股份（滬：６００８０３）升１﹒８％。



＊立訊精密堅稱業務如常＊



有外媒報道蘋果以需求減弱為由，通知中國內地供應商本季減產ＡｉｒＰｏｄｓ、

Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ和ＭａｃＢｏｏｋ元器件，有分析指立訊精密（深：００２４７５）受

創最大，立訊精密昨日股價慘跌停，市值蒸發超過２００億元人民幣。立訊精密在深交所發布澄

清公告，強調報道提及的公司相關業務不存在特殊變化和影響，目前公司與現有客戶合作均正常

開展，業務正有序依照工作計劃正常推進；另外，據英國《金融時報》引述知情人士報導，蘋果

準備與立訊精密簽下高階ｉＰｈｏｎｅ機款的代工訂單，打破富士康的獨家供應地位。立訊精密

今日股價反彈３﹒１％，報２９﹒２４元。（ｅｙ）

