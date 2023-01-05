《經濟通通訊社５日專訊》２０２３年開局較佳，Ａ股今日錄得四連升，盤中資金快速湧入

Ａ股，全日陸股通淨流入超過１２７﹒５３億元（人民幣．下同），是去年１１月１４日以來新

高，白酒、家電、汽車、券商、醫療等板塊上漲，助力滬綜指上揚，全日升幅擴至１﹒０１％，

報３１５５﹒２２點，為去年１２月１９日以來新高，深市升勢更凌厲，深成指飆２﹒１３％，

創業板指坐火箭升２﹒７６％。

交投繼續恢復，兩市全日成交８４２７億元，按日增長７﹒５％。人民銀行今日僅進行２０

億元天期逆回購操作，全日人行收水３２７０億元，本周三個交易日淨回籠規模已累計達到

１２１７０億元。

有傳中國當局將於今日出台文件，對申請深滬主板上市的企業設紅黃燈限制。紅燈行業不能

申報上市，限制行業涉及食品、餐飲連鎖、白酒、防疫、學科培訓、殯葬、宗教事務等，而互聯

網平平台、類金融及軍工企業，若沒有主管部門批覆，亦不可以申報上市；至於黃燈行業只允許

規模較大的龍頭企業上市，涉及服裝、家居、家裝及大眾電器等。被指已經撤回上市申請材料的

蜜雪冰城，相關人士對內媒表示，公司的上市工作正常推進中，暫時沒有接到任何相關通知。



＊白酒、汽車股領漲＊



資金從陸股通勁湧入Ａ股，白酒板塊今日升接近５％，其中股王茅台（滬：６００５１９）

全日漲４﹒４％，報１８０１元，回歸千八關，其他股方面，蘭州黃河（深：０００９２９）、

古井貢酒（深：０００５９６）漲停，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升８﹒７％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升６﹒２％，五糧液（深：０００８５８）升５﹒８％，洋河股份

（深：００２３０４）升５﹒１％。

汽車股同領漲，比亞迪（深：００２５９４）升２﹒３％，廣汽集團（滬：６０１２３８）

升２﹒２％，長安汽車（深：０００６２５）升２﹒１％，長城汽車（滬：６０１６３３）揚

１﹒６％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升１﹒４％，上汽集團（滬：６００１０４）揚

０﹒４％。



＊內地香港通關，三大民航股走高＊



國務院聯防聯控機制綜合組宣布，優化內地與港澳人員往來措施，１月８日起恢復有序通關

，取消對香港、恢復辦理內地居民旅遊和商務赴香港簽注等。民航股拉漲，中國國航

（滬：６０１１１１）升３﹒９％，南方航空（滬：６０００２９）升１﹒３％，中國東航

（滬：６００１１５）升０﹒９％。

Ａ股飄紅券商股獲捧，東方財富（深：３０００５９）漲５﹒３％，廣發証券

（深：０００７７６）升３％，光大證券（滬：６０１７８８）升２﹒６％，中信建投

（滬：６０１０６６）升２％，中信証券（滬：６０００３０）升１﹒４％，華泰證券

（滬：６０１６８８）升１﹒３％，招商證券（滬：６００９９９）揚１﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３９６８﹒５８ ＋１﹒９４

上證綜合指數 ３１５５﹒２２ ＋１﹒０１ ３３５６﹒３６

深證綜合指數 ２０３７﹒１４ ＋１﹒５９ ５０７１﹒２６１

上證Ｂ股指數 ２８６﹒０６ ＋０﹒８２ １﹒２９

深證Ｂ股指數 １１７１﹒２１ ＋０﹒４６ ０﹒８２

上證１８０指數 ８４１６﹒２５ ＋１﹒５１

上證３８０指數 ５７２０﹒２９ ＋０﹒９３

深證成份指數 １１３３２﹒０１ ＋２﹒１３

中小創新指數 ２３１１﹒８２ ＋０﹒７０

深圳創業板指數 ２３９９﹒４６ ＋２﹒７６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

