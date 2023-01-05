《經濟通通訊社５日專訊》上證１８０指數半日升１﹒３２％，報８４００﹒４點，上證

３８０指數半日升０﹒８１％，報５７１３﹒２７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４７０﹒０６億元，用４９﹒９４

億元或９﹒６％。

國務院會議要求提高醫療防疫物資供給能力，加強藥品等調配。市場監管總局開展為期６個

月涉疫藥品和醫療用品穩價保質專項行動。防疫股走高，部分新冠藥概走高，悅康藥業

（滬：６８８６５８）急升８﹒６％，百奧泰（滬：６８８１７７）升超８％，澤璟製藥

（滬：６８８２６６）升２﹒１％。

消費逐步修復助力白酒業重塑信心，加上外資目前通過陸股通流入逾１１０億元，白酒板塊

造好，貴州茅台（滬：６００５１９）漲３﹒６％，山西汾酒（滬：６００８０９）走高

３﹒６％，今世緣（滬：６０３３６９）升３﹒５％，舍得酒業（滬：６００７０２）升

３﹒４％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升６﹒１％。

快遞股今早走強，德邦股份（滬：６０３０５６）升近６％，圓通速遞

（滬：６００２３３）升１﹒７％，恒通股份（滬：６０３２２３）升１﹒６％，密爾克衛

（滬：６０３７１３）升１﹒４％，華貿物流（滬：６０３１２８）升近１％，中谷物流

（滬：６０３５６５）升０﹒７％，物產中大（滬：６００７０４）升０﹒６％，建發股份

（滬：６００１５３）升０﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

