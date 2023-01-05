《經濟通通訊社５日專訊》上證１８０指數今日收升１﹒５１％，報８４１６﹒２５點，上

證３８０指數收升０﹒９３％，報５７２０﹒２９點。

１月５日機票燃油費正式下調，加上１月８日起中港兩地恢復通關，民航股全體向上，國航

（滬：６０１１１１）漲３﹒９％，南航（滬：６０００２９）升１﹒３％，東航

（滬：６００１１５）升０﹒９％，吉祥航空（滬：６０３８８５）升０﹒３％，春秋航空

（滬：６０１０２１）升０﹒４％。

消費逐步修復助力白酒業重塑信心，加上外資目前通過陸股通流入逾１１０億元，白酒板塊

造好，貴州茅台（滬：６００５１９）漲４﹒４％，山西汾酒（滬：６００８０９）走高

３﹒６％，今世緣（滬：６０３３６９）升４﹒７％，舍得酒業（滬：６００７０２）升

５﹒１％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升８﹒７％。

國務院會議要求提高醫療防疫物資供給能力，加強藥品等調配。市場監管總局開展為期６個

月涉疫藥品和醫療用品穩價保質專項行動。防疫股走高，部分新冠藥概走高，悅康藥業

（滬：６８８６５８）急升７﹒３％，百奧泰（滬：６８８１７７）升超８﹒１％，澤璟製藥

（滬：６８８２６６）升１﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

