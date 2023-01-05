《經濟通通訊社５日專訊》深證成指半日升１﹒８９％，報１１３０４﹒７４點，深證中小

創新指數半日升０﹒５２％，報２３０７﹒７８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４５８﹒２５億元，用６１﹒７５

億元或１１﹒９％。

據英國《金融時報》引述知情人士報道，蘋果準備與立訊精密簽下高階ｉＰｈｏｎｅ機款的

代工訂單，打破富士康的獨家供應地位。歌爾股份（深：００２２４１）升一成漲停，立訊精密

（深：００２４７５）股價反彈３﹒１％，報２９﹒２４元。其他蘋概股方面，安潔科技

（深：００２６３５）漲近４％。

消費逐步修復助力白酒業重塑信心，加上外資目前通過陸股通流入逾１１０億元，白酒板塊

造好，古井貢酒（深：０００５９６）飆逾６﹒９％，瀘州老窖（深：０００５６８）走高

５﹒９％，五糧液（深：０００８５８）升５﹒３％，洋河股份（深：００２３０４）升

４﹒４％，酒鬼酒（深：０００７９９）彈２﹒７％。

據《彭博》引述知情人士透露，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）上海工廠停產９天後，恢復正常生產

。特斯拉概念股拉升，寧德時代（深：３００７５０）升５﹒１％，天齊鋰業

（深：００２４６６）升４﹒３％，三花智控（深：００２０５０）揚２﹒６％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）升３﹒５％，天賜材料（深：００２７０９）升４﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

