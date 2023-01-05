《經濟通通訊社５日專訊》深證成指今日收升２﹒１３％，報１１３３２﹒０１點，深證中

小創新指數收升０﹒７％，報２３１１﹒８２點。

自上月中開始，來自河北邢台、邯鄲、保定等地的民眾紛紛反映出現天然氣限購。內媒《財

新》指出，由於去年天然氣價格飆漲，掌握氣源的國企不同意按照居民價格結算氣價，所以按照

非居民用氣價格給下游的城市燃氣公司供應貴價氣。燃氣股上升，佛燃能源

（深：００２９１１）升一成漲停，德龍匯能（深：０００５９３）升４﹒７％，美能能源

（深：００１２９９）揚近２％。

據英國《金融時報》引述知情人士報道，蘋果準備與立訊精密簽下高階ｉＰｈｏｎｅ機款的

代工訂單，打破富士康的獨家供應地位。歌爾股份（深：００２２４１）升一成漲停，立訊精密

（深：００２４７５）股價反彈３﹒６％，報２９﹒４元。其他蘋概股方面，安潔科技

（深：００２６３５）漲３﹒９％。

據《彭博》引述知情人士透露，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）上海工廠停產９天後，恢復正常生產

。特斯拉概念股拉升，寧德時代（深：３００７５０）升６﹒１％，天齊鋰業

（深：００２４６６）升３﹒５％，三花智控（深：００２０５０）揚１﹒４％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）升２﹒４％，天賜材料（深：００２７０９）升３﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

