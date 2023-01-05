《經濟通通訊社５日專訊》１月５日機票燃油費正式下調，調整後的費用收取標準為

：８００公里以上航段每位成年旅客收取燃油附加費８０元（人民幣．下同），８００公里及以

下航段每位成年人收取燃油附加費４０元，較之前分別下降４０和２０元。

同程旅行數據顯示，１月４日晚有大量用戶「蹲點」購買機票，下調首日凌晨至１點，同程

旅行平台機票搜索量較前一日增長５倍，機票預訂量翻倍。出發地排名前五的城市為上海、深圳

、重慶、廣州、北京，其中除夕前三天機票熱度最高。

此外，國務院在今日午間宣布，優化內地與港澳人員往來措施，１月８日起恢復有序通關，

由香港入境人員，可憑４８小時內酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。當局

亦不會再對自香港入境人員實施全員核酸檢測，健康申報正常並且在海關口岸常規檢疫無異常者

，可放行進入社會面。同時，逐步有序全面恢復內地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，並

恢復在香港、澳門國際機場轉機和過境進入內地服務，取消對香港、澳門來往內地航班客座率限

制，逐步有序增加航班數量，亦會恢復辦理內地居民旅遊和商務赴香港簽注，根據港澳疫情形勢

和各方面服務保障能力，有序恢復內地居民赴香港、澳門旅遊。

滬深民航股全體向上，國航（滬：６０１１１１）漲３﹒６％，南航（滬：６０００２９）

升１﹒３％，東航（滬：６００１１５）升１﹒１％，吉祥航空（滬：６０３８８５）升

０﹒５％，春秋航空（滬：６０１０２１）升０﹒３％，華夏航空（深：００２９２８）升

０﹒１％。（ｊｔ）

