《經濟通通訊社５日專訊》市場監管總局表示，今日對中國中免（滬：６０１８８８）、海

南免稅、中免日上、中出服免稅、中僑免稅、王府井（滬：６００８５９）、深圳免稅、珠海免

稅、海旅免稅、海控免稅１０家免稅企業開展行政指導。市監總局強調，免稅企業向境內消費者

銷售已進口的商品，適用境內法律，應當遵守《消費者權益保護法》各項規定，「免稅不免責」

。

一是嚴格履行網購七日無理由退貨義務，不得擅自擴大不適用無理由退貨的商品範圍，對法

定不適用無理由退貨的商品應當顯著標識和供消費者確認。二是全面履行質量擔保責任。除法律

另有規定外，商品有質量問題的，消費者可在七日內主張退貨，七日後主張換貨、修理等，不得

設置額外門檻和條件。三是完善商品信息披露。對免稅品和非免稅品要區分不同銷售頁面、明確

標識商品類別、規範明碼標價，不得打著「免稅」旗號誤導消費者購買非免稅品。四是落實消費

維權主體責任。暢通拓寬售後渠道，提升服務質量，提高解決效率，積極配合市場監管部門處理

投訴舉報，促使更多消費糾紛化解在源頭。

Ａ場免稅概念走勢偏強，眾信旅遊（深：００２７０７）、中國中免大漲逾４％，上海機場

（滬：６００００９）揚３﹒２％，王府井亦彈２﹒４％。（ｗｌ）

