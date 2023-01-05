《經濟通通訊社５日專訊》中國為了推廣環保，近年在農村地區大力推動「煤改氣」工程，

盡管過程中爭議聲音不絕但還是順利推進，不過到工程接近尾聲時，部分地區卻被發現天然氣供

應不足的問題。

自上月中開始，來自河北邢台、邯鄲、保定等地的民眾紛紛反映出現天然氣限購，天寒地凍

卻無辦法在家中正常取暖，嚴重影響當地生活，上網請求恢復供氣。當地政府在人民網「領導留

言板」回覆網民查詢，但對斷氣限氣問題的解釋卻有不同。

邢台市任澤區稱，該區發改局和中燃公司未按照今年需求量與上游企業簽訂足額氣源合同，

導致限購行為，邢台南宮市更指中燃公司在全省範圍內氣源合同量不足，供氣量與需求量間存在

缺口；不過邯鄲市政府則解釋，前期受上游中石化管道錯峰調節管道壓力影響，導致下游氣量不

足，從而出現供氣不足現象，之後情況會逐步改善；而保定市望都縣又給出另一個解釋，稱天然

氣限購是由於近期氣溫驟降，造成燃氣管道冰堵壓力過低氣源不足，個別部位不能正常通氣。

內媒《財新》對近期的供氣亂象給出解釋，指天然氣中斷的主要原因和氣價急漲有關。由於

去年天然氣價格飆漲，掌握氣源的國企不同意按照居民價格結算氣價，所以按照非居民用氣價格

給下游的城市燃氣公司供應貴價氣，但多數由民間營運的城燃公司卻只能按較低的居民用氣價格

結算氣價，所以只好斷供或者限購。報道引述相關人士指，無論供氣單位和城燃公司有甚麼糾葛

，都不該扯上終端用戶，這不符合國家保障民生的目標。（ｅｙ）

