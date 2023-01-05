《經濟通通訊社５日專訊》中指研究院今日發布報告顯示，２０２２年土地市場整體較為低

迷，但大型央企國企、區域深耕型民企、地鐵類公司、地方城投四類企業拿地力度較大。在市場

深度調整周期，多數房企明顯放緩拿地節奏，特別是民營房企明顯均削減投資規模和力度，部分

房企及城投企業填補了這部分市場空間。據統計分析，２０２２年拿地金額ＴＯＰ１００格局發

生變化，民企銳減三成，地方城投增至三分之一。另據分析，２０２２年一些有代表性的房企投

資規模和力度顯著下降，布局換倉一線城市。

從拿地金額佔比來看，２０２２年拿地金額ＴＯＰ１００企業中，央企國企拿地金額佔比

６６﹒８％、地方城投佔比１６﹒４％，較上年同期增加１９﹒６、１３﹒７個百分點，民企拿

地金額佔比較上年同期下降２８﹒１個百分點至９﹒３％，混合所有制企業拿地金額佔比降至

７﹒４％。華潤、中海、保利、建發、招商蛇口、中國鐵建、越秀地產、華發股份等央國企位列

拿地金額前１０，這些企業拿地銷售比均超２０％，部分企業拿地銷售比超３０％。



＊中建系異軍突起，地鐵類公司逆勢拓儲＊



同時，中字頭基建公司異軍突起，特別是中建系公司，２０２２年中建系公司多家進入拿地

金額前１００，如中海地產、中海宏洋等地產業務規模較大的子公司。

其次，地鐵類公司逆勢拓儲。廣州地鐵、深圳地鐵集團、廈門軌道交通、蘇州軌交集團、杭

鐵集團等企業位列拿地金額前１００企業，合計拿地金額５４１億元人民幣。另外，地方城投公

司托底拿地明顯。按面積ＴＯＰ１００拿地企業中，２０２２年有地方城投公司７１個，去年同

期有２１個，是去年的３倍多，其中較多的省份有湖南９個，四川、江蘇、山東各８個。

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