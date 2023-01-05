《經濟通通訊社５日專訊》近日有市場消息稱，監管部門將對核准制下的主板申報進行了行

業限制，明確「紅燈行業」如食品、防疫、白酒等不能申報，「黃燈行業」包括家裝、電器等頭

部企業才可申報。對此，內媒引述有投行人士表示，對部分行業的針對性指導此前已存在，例如

白酒、宗教類等；部分行業限制則為近期新增，例如針對部分防疫類企業的ＩＰＯ。

此外，自去年下半年起，平台經濟、教培等部分行業企業的ＩＰＯ申請不再獲得受理，上述

行業企業的定增也受限。根據上述投行人士理解，當局希望把更多的資源引導到實體經濟，以及

和重工業有關的製造業上面去，像裝備製造業、核心技術科技創新企業。但對於防疫類企業的

ＩＰＯ，目前業內尚持觀望態度，是否需進一步分類成為關注重點。

《第一財經》根據ＷＩＮＤ梳理發現，部分餐飲、食品飲料行業企業２０２２年主板ＩＰＯ

申報情況上，老鄉雞、老娘舅５月、７月獲受理的，鮮活飲品、蜜雪冰城９月獲受理。

屬於食品行業的蜜雪冰城稍早被傳撤回上市材料，惟有內媒引述接近蜜雪冰城相關人士回應

，公司的上市工作正常推進中，暫時沒有接到任何相關通知。（ｗｌ）

