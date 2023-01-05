  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

05/01/2023 17:57

《中國要聞》內媒引述投行人士：主板上市審核確實新增部分限制

　　《經濟通通訊社５日專訊》近日有市場消息稱，監管部門將對核准制下的主板申報進行了行
業限制，明確「紅燈行業」如食品、防疫、白酒等不能申報，「黃燈行業」包括家裝、電器等頭
部企業才可申報。對此，內媒引述有投行人士表示，對部分行業的針對性指導此前已存在，例如
白酒、宗教類等；部分行業限制則為近期新增，例如針對部分防疫類企業的ＩＰＯ。
　　此外，自去年下半年起，平台經濟、教培等部分行業企業的ＩＰＯ申請不再獲得受理，上述
行業企業的定增也受限。根據上述投行人士理解，當局希望把更多的資源引導到實體經濟，以及
和重工業有關的製造業上面去，像裝備製造業、核心技術科技創新企業。但對於防疫類企業的
ＩＰＯ，目前業內尚持觀望態度，是否需進一步分類成為關注重點。
　　《第一財經》根據ＷＩＮＤ梳理發現，部分餐飲、食品飲料行業企業２０２２年主板ＩＰＯ
申報情況上，老鄉雞、老娘舅５月、７月獲受理的，鮮活飲品、蜜雪冰城９月獲受理。
　　屬於食品行業的蜜雪冰城稍早被傳撤回上市材料，惟有內媒引述接近蜜雪冰城相關人士回應
，公司的上市工作正常推進中，暫時沒有接到任何相關通知。（ｗｌ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰05/01/2023 18:13  【國企紅籌】華能國際（００９０２）：參股公司逾期歸還財務資助

下一篇新聞︰05/01/2023 17:46  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

05/01/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒９８億元，買快手沽騰訊

05/01/2023 17:28  《行業數據》乘聯會料１２月乘用車銷量７３萬輛，有望創歷史新高

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金