《經濟通通訊社５日專訊》２０２２年１２月防疫措施進一步優化，帶動中國服務業景氣度

在收縮區間邊際改善。今日公布的２０２２年１２月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業

ＰＭＩ）錄得４８，高於１１月１﹒３個百分點，但仍連續四個月低於臨界點。

此前公布的２０２２年１２月財新中國製造業ＰＭＩ下降０﹒４個百分點至４９，降至近三

個月來最低。服務業邊際好轉程度大於製造業下降幅度，帶動當月財新中國綜合ＰＭＩ上升

１﹒３個百分點至４８﹒３。

財新中國製造業ＰＭＩ走勢與國家統計局一致，服務業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ則與統計局不同

。此前國家統計局公布的２０２２年１２月製造業、服務業ＰＭＩ分別回落１﹒０個、５﹒７個

百分點至４７﹒０、３９﹒４，均降至２０２０年３月來最低。兩大行業ＰＭＩ回落拖累綜合

ＰＭＩ降至４２﹒６，低於前值４﹒５個百分點。



＊服務業生產、需求繼續收縮，就業指數略回升＊



從分項數據看，受疫情影響，１２月服務業生產、需求繼續收縮，但防疫政策優化等因素，

帶動生產經營指數、新訂單指數邊際改善；出口未能延續前月的擴張趨勢，新出口訂單指數再度

降至收縮區間。

市況不佳拖累服務業就業仍處於收縮狀態，不過１２月就業指數略有回升。部分企業反映，

員工因疫情而離職，還有一些企業因效益不佳而減少用工。同時，當月積壓業務量指數升至

２０２２年６月來新高，連續第五個月位於臨界點以上。

２０２２年１２月服務業成本在原料、勞動力、能源成本增加的推動下仍在抬升，迫於成本

壓力，企業繼續上調銷售價格，但受需求疲弱掣肘，銷售端漲幅有限，當月出廠價格指數降至近

四個月來最低，但仍處於擴張區間。



＊經營預期指數反彈至逾一年高，擴消費需政策配合＊



防疫政策優化讓服務業市場信心回升，２０２２年１２月服務業經營預期指數反彈至

２０２１年８月來最高。企業普遍預期，疫情好轉和防控措施放寬，將會支撐銷售和經營活動回

升。投資增加和政策扶持也被認為是可能驅動增長的因素。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年１２月疫情防控「新十條」發布，進一步優化

落實疫情防控措施。短期內感染人數激增，對社會生產生活秩序產生較強衝擊，如何高效統籌疫

情防控和經濟社會發展再次成為重中之重。中央經濟工作會議定調當前經濟恢復的基礎尚不牢固

，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。中央明確未來要把恢復和擴大消費擺在優

先位置，這既需要改善社會心理預期、提振發展信心，也需要各項政策協調配合，穩固就業基本

盤，切實提高居民可支配收入。（ｗｌ）

