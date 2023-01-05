【ＦＯＣＵＳ】去年慘遭滑鐵盧的美債新年剛剛回勇，即遭ＦＯＭＣ（聯儲公開市場委員會

）當頭棒喝，周三（４日）公布的１２月會議紀要就指，「金融環境的無端寬鬆

（ｕｎｗａｒｒａｎｔｅｄ ｅａｓｉｎｇ），尤其是如被公眾誤解驅動，將使委員會恢復價格

穩定的努力複雜化」，強調「放緩加息並不意味，委員會實現價格穩定目標決心有所減弱，或斷

定通脹已進入持續下行路徑。」

美聯儲擺出通脹不重回２％誓不罷休的架勢，但節節走高的金價、先升後回的油銅、歷史性

暴跌的波羅的海指數，恐正透露不詳之兆。



＊美債強勢開局，惟紀要押今年零降息＊



去年一口氣加息４２５基點的美聯儲，何時掉頭降息，勢是２０２３年最熱門的押寶遊戲之

一。ｏ儘管一年前ＦＯＭＣ的２０２１年最後一次議息，沒有委員預期聯邦利率２０２２年會突

破１％，被證實大錯特錯；但最新紀要仍顯示，２０２２年最後一次議息，沒有委員預期聯邦利

率２０２３年會下降。

但市場對此顯然不買帳，除了期貨市場押注最早７月減息，十年期美債在２０２３年首個交

易日更錄２００１年以來最強勢開局，殖利率最多降逾１５個基點。值得留意的是，２２年前美

債錄強勢開局後，時任聯儲主席格林斯班（Ａｌａｎ Ｇｒｅｅｎｓｐａｎ）即啟動激進降息，

全年累計達４７５基點。

對於債市騎劫政策，會議紀要可謂戒心十足，強調「通脹前景風險仍傾向上行，價格壓力可

能比預期更持久」，「需有更多進展證據，才能確信通脹處於持續下降軌道」，「歷史經驗提醒

，不要過早放鬆貨幣政策」。



＊金價造好油價挫，亞馬遜預告大裁員＊



放鷹歸放鷹，聯儲顯然對擺在眼前的兩大風險心知肚明；一方面，限制性不足的貨幣政策，

或導致通脹預期失控並削弱家庭購買力，尤其是那些已經入不敷出的家庭；另一方面，貨幣緊縮

的滯後累積效應，或導致經濟活動不必要地放慢，令最脆弱群體首當其衝。

目前來看，聯儲更忌憚前者，尤其是勞工部昨日公布的全美１１月職位空缺，仍穩企歷史高

位（１０５０萬個）；衡量就業市場信心的辭職率升至２﹒７％，印證１１月轉工者的薪酬升幅

大幅高於非轉工者（８﹒１％ ＶＳ ５﹒５％）。

但市場各項指標仍指向聯儲最終會向後者投降，尤其是當零售巨頭亞馬遜首席執行官

Ａｎｄｙ Ｊａｓｓｙ最新證實將裁員１﹒８萬人，恐預示去年開始科技公司為迎接經濟衰退寒

冬的瘦身，正蔓延其他行業。

更憂心的信號來自走勢截然相反的黃金和石油，前者連升４天突破１８５０美元關口，後者

單日重挫５％跌穿７８美元，金油比達到約２４，直逼９７亞洲金融風暴、０９金融海嘯時的約

２７﹒５水平。同樣蠢蠢欲動的還有金銅比，此往往預示市場風險偏好下降。

不過，看看本應跟金銅比負相關的人民幣卻錄４個月高，加上市值重回全球十大的騰訊，

２０２３年，投資機會在東方？

