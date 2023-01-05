《經濟通通訊社５日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，經第三

屆董事會審議，分別委任周建平和劉海軍為副總裁。

該集團指，周建平於去年４月至今，擔任安全質量環保部總經理，而劉海軍於去年５月至今

擔任台山核電黨委書記及董事長，兼任台山核電產業投資董事長。兩人任期自昨日起至明年１２

月３１日，薪酬將由後續另行召開董事會會議進行審議。（ｗｈ）

