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AH股新聞

06/01/2023 10:44

《駐滬專電》上海居民電費暴漲，官方回應稱是用電量衝上階梯檔位

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》近日，有不少上海居民在網上曬出２０２２
年１２月的家庭電費帳單，均表示１２月的電費較以往暴漲，有的甚至比１１月的電費貴了五倍
。許多人猜測是上海民用電價漲價的緣故。
　　對此，上海市政府新聞辦公室在官方微博回應，目前國家和上海都未調整居民電價水平，上
海市居民用戶仍執行２０１２年頒布實施的居民目錄電價。
　　國網上海市電力公司也表示，近期也沒有收到政府部門關於居民電價調整的相關通知。
　　上海市發改委表示，居民１２月電費偏高與多個因素有關：１２月受疫情影響，居民居家時
間延長，用電量增加；寒潮連續侵襲，居民家中空調制熱耗電量大幅上升；居民電費階梯式遞增
，２０２２年上半年居家時間較長，導致１２月份的用電量進入了第三階梯，第三階梯單價較高
，因此電費有所增長。
　　目前上海市居民生活用電電價表中，第一檔未分時電價為每度０﹒６１７元（人民幣．下同
），分時電價為峰時段每度０﹒６１７元，谷時段每度０﹒３０７元；第二檔的未分時電價為每
度０﹒６６７元，分時電價為峰時段每度０﹒６７７元，谷時段每度０﹒３３７元；第三檔的未
分時電價為每度０﹒９１７元，分時電價為峰時段每度０﹒９７７元，谷時段每度０﹒４８７元

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