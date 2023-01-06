《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海市金融穩定發展研究中心今日正式揭牌

，該中心隸屬於上海市地方金融監管局，機構規格為副局級，核定內設機構６個、事業編制６０

名；中心主要承擔上海及區域金融穩定研究，金融業務、金融產品和金融科技創新風險評估，涉

眾型、區域性及重點領域金融風險監測預警，以及協助強化央地金融監管協同，協助推進打擊非

法金融活動等職能。

