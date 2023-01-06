《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



力爭「開門穩」，外貿企業趕工忙

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新年伊始，不少外貿企業從忙著「搶訂單」轉向「趕訂單」。考慮到訂單回暖、臨近春節等因素

，多地還出台政策幫助企業邊抓生產邊招人。專家認為，中國外貿有望呈現向好態勢，實現「開

門穩」。



首套房貸款利率與新房價格走勢掛鈎

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人行、銀保監會日前發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。新建商品住宅銷

售價格環比和同比連續３個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率

政策下限。



２０２３年組織開展新一輪國企改革深化提升行動

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國務院國資委５日在京召開中央企業負責人會議。會議指出，２０２３年要組織開展新一輪國企

改革深化提升行動。積極穩妥分層分類深化混合所有制改革；推動中長期激勵擴面提質。制定節

能環保、建築施工等重點行業的布局結構調整指引。





《上海證券報》



人行、銀保監建立首套房貸款利率動態調整機制

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人行、銀保監會近日發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。新建商品住宅銷

售價格環比和同比連續３個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率

政策下限。



國資委定調央企２０２３年八大重點任務

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國資委５日在京召開中央企業負責人會議，定調央企今年八大重點任務，包括組織開展新一輪國

企改革深化提升行動、加大科技創新力度打造一批創新型國有企業、深入推進國有資本布局優化

和結構調整等。



上市公司開年頻簽大單開工忙

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新年伊始，已有逾２０家Ａ股上市公司「扎堆」發布項目中標、簽訂合同等公告，展現出開新局

的新景象。中標項目中，既有金額在１０億元人民幣以上的傳統基建類項目，也有光伏、風能、

環境治理類項目。





《證券時報》



首套住房貸款利率政策實行動態調整

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人行、銀保監會５日發布《關於建立新發放首套房房貸款利率政策動態調整長效機制的通知》，

提出新建商品住宅銷售價格環比和同比連續３個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當

地首套住房貸款利率政策下限。



國資委：著力打造一批創新型國有企業

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國資委５日在京召開中央企業負責人會議，定調央企今年八大重點任務，包括組織開展新一輪國

企改革深化提升行動、加大科技創新力度打造一批創新型國有企業、深入推進國有資本布局優化

和結構調整等。



多地掀起重大項目集中開工潮

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２０２３年首周，多地掀起重大項目集中開工潮。據不完全統計，本周內全國有１１省市舉行了

重大項目的現場推進會或集中開工儀式。其中僅１月３日，全國就有７個省市宣布一季度集中開

工項目１７８５個，總投資額達到１﹒６２萬億元人民幣。（ｌｃ）

