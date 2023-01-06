《經濟通通訊社６日專訊》光大證券分析指出，２０２３年傳統意義上的「春季躁動」或將

缺席。由於經濟數據的同比改善可能仍然有待時日，一季度經濟與盈利可能仍會面臨邊際壓力。

此外，近期利好政策頻發已經帶動市場出現較為明顯的反彈，政策上的利好或已經在Ａ股市場有

了充分的反映。因此，一季度可能會是全年市場中較為平淡的一個階段。二季度之後，經濟與盈

利將開始進入到實際的改善進程之中，市場會有更好的機會。

分析指，今年春節前市場或將維持震蕩，但下行空間相對較小。基本面的偏弱，或將導致今

年春節前市場整體保持震蕩態勢，但當前市場估值水平仍處低位，疊加近期外資恢復淨流入，預

計市場下行空間相對較小。

板塊方面，醫藥消費板塊業績或將更具優勢，股價表現也有望佔優。從海外的情況來看，在

疫情防控政策優化後，消費通常會有明顯的修復。因此隨著國內疫情防控政策的持續優化，

２０２３年很可能將看到國內消費的復甦，將帶來消費板塊業績的顯著提升，市場的風格可能也

會逐步轉向消費。（ｄｗ）



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