《鍾之日記》１月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國勞工市場熾熱，俗稱「小非農」的美國ＡＤＰ就業人數變動遠超預期，１２月增加

２３﹒５萬人，遠高於預期的１５萬人。市場擔心聯儲局立場續鷹，美股三大指數挫逾１％，香

江魚缸連升４日後今日斷纜，恒指收市跌６０點。

恒指高開１６８點報２１２２０，早段由升轉跌，一度倒跌３６點，低見２１０１５，兩萬

一附近有支持，大市止跌回升，最多升２３０點，高見２１２８２，臨近午市升幅縮至近百點。

午後港股再次轉跌，一度倒跌１８９點，低見２０８６２，但之後一度收復失地，尾市再度回落

。最終恒指失守兩萬一收市，收報２０９９１，跌６０點或跌０﹒２９％，主板成交

１４８２﹒７５億元。國企指數報７１４３，跌２８點或跌０﹒４％。恒生科技指數報４４３１

，跌６３點或跌１﹒４％。



＊滬指五連揚，全周累升２﹒２％＊



新年伊始，外資加倉，外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入６０﹒６６億元人

民幣，連續三日淨流入２０６﹒６３億元人民幣。

Ａ股三大指數今日沖高見阻力，滬綜指今早平開後一度轉燈，地產股受惠國策向好惟升幅漸

收窄，滬綜指全日輕微升０﹒０７％，報３１５７﹒６４點，續為去年１２月１９日以來收市新

高。滬綜指五連陽，２０２３年首周累漲２﹒２１％。深成指今日收升０﹒３２％，創業板指更

升０﹒９５％。光伏股為首的新能源板塊全線爆發，旅遊股則逆市調整。北京一私募人士稱，近

期可以發現Ａ股的反彈幅度明顯低於港股，說明部分本土投資者對於Ａ股仍存疑慮，可能仍在擔

憂經濟復甦程度。

兩市全日成交８３８１億元人民幣，按日略少０﹒５％。人民銀行今日僅進行２０億元人民

幣７天期逆回購操作，今日收水３８４０億元人民幣。公開市場淨回籠規模達到１６０１０億元

人民幣，創歷史新高。



＊據報內地放寬「三道紅線」，內房股急彈＊



中國當局擬再為房地產行業鬆綁，外電引述消息人士報道，中國金融監管部門計劃階段性放

寬針對地產企業的「三道紅線」考核。據報監管部門將延長原定今年６月底到期的「三道紅線」

試點過渡期至少６個月，這意味房企將有更多時間化解債務風險。

消息刺激內房股急彈，時代中國控股（０１２３３）升６﹒３％，龍光集團（０３３８０）

彈８﹒６％，碧桂園（０２００７）升５﹒９％，旭輝控股集團（００８８４）升２﹒４％，雅

居樂（０３３８３）升３﹒６％，潤地（０１１０９）升１﹒９％。

消息稱，監管部門還將階段性上調房企負債年度增速上限，其中對「三線四擋」中達到綠檔

的企業，不再設年度負債增速上限，且綠檔企業拿地可以用保函代替保證金。這些方案仍在審議

中，相關舉措可能會調整。

另外，人民銀行、銀保監發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。新建商

品住宅銷售價格環比和同比連續３個月均下降的城市，地方政府可自主決定下一個季度起，階段

性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。



＊國產特斯拉減價清貨，小鵬不跟隨瀉７％＊



特斯拉（Ｔｅｓｌａ）中國開啟大規模降價，Ｍｏｄｅｌ ３起售價２２﹒９９萬元人民幣

，Ｍｏｄｅｌ Ｙ起售價２５﹒９９萬元人民幣，創下歷史最低價格，交付周期１－４周。此外

，特斯拉同時宣布Ｍｏｄｅｌ Ｓ、Ｍｏｄｅｌ Ｘ定價，分別為７８﹒９９萬元人民幣起售、

８７﹒９９萬元人民幣起售。

國產特斯拉兩個月內三次降價，特斯拉對外事務副總裁陶琳表示堅持以成本定價。她在微博

上稱，特斯拉價格調整的背後，涵蓋了無數工程創新，實質上是獨一無二的成本控制之極佳定律

。

外界關注同行會否跟隨特斯拉降價，小鵬汽車（０９８６８）方面表示，小鵬汽車有自己的

銷售節奏，會根據自身情況決定產品售價及促銷活動，而非跟隨其他車企。

小鵬汽車全日瀉６﹒８％，報４１元。

其他特斯拉概念股個別走勢，比亞迪（０１２１１）跌２﹒６％，贛鋒鋰業（０１７７２）

則升１﹒４％，天齊鋰業（０９６９６）彈０﹒５％。

乘聯會公布的數據顯示，特斯拉在去年１２月交付５５７９６輛中國製電動車，較去年１１

月驟減４４％，寫下近五個月來新低。乘聯會的數據並顯示，去年全年特斯拉上海「超級工廠」

的交車量超過７１萬輛，激增４８％，僅Ｍｏｄｅｌ Ｙ一款車型，交車量就超過４５萬輛，幾

乎追平特斯拉中國２０２１年４８萬輛的交車成績。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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