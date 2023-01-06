《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行及銀保監發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動

態調整機制，規定新建商品住宅銷售價格環比和同比連續３個月均下降的城市，地方政府可自主

決定下季度下調甚至取消當地首套住房貸款利率政策下限。券商分析統計，當期７０個大中城市

當中，共有３８個城市符合要求，二線城市包括哈爾濱、武漢、蘭州、大連、天津、石家莊等，

三線城市包括北海、湛江、桂林等。

與此同時，中國住建部部長倪虹接受內地官方媒體採訪，稱要以「慢撒氣」的方式，穩妥化

解房企資金鏈斷裂風險，重點是增加房企開發貸、並購貸和購房人的按揭貸，滿足合理融資需求

，同時要大力支持民眾購買第一套住房、合理支持購買第二套住房。

地產股走高，中南建設（深：０００９６１）升１﹒７％，中交地產（深：０００７３６）

揚１﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒３％，信達地產（滬：６００６５７）升

１﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）、保利發展（滬：６０００４８）升０﹒９％，萬科

Ａ（深：０００００２）升０﹒７％。（ｅｙ）

