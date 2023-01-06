《經濟通通訊社６日專訊》內地疫苗研發公司康希諾發表公告，指研發的國產ｍＲＮＡ疫苗

，取得積極階段性數據。康希諾指國產ｍＲＮＡ疫苗研發順利，相信可有效針對變異株。康希諾

ＡＨ股造艮，Ａ股漲３％，Ｈ股升４﹒６％。

其他生物疫苗股同樣造好，中元股份（深：３０００１８）升２﹒１％，君實生物

（滬：６８８１８０）升１﹒３％，翰宇藥業（深：３００１９９）升１﹒２％，華潤雙鶴

（滬：６０００６２）、成大生物（滬：６８８７３９）齊升０﹒４％，上海醫藥

（滬：６０１６０７）升０﹒３％，報１８﹒３元。

康希諾指，正研發的疫苗與原有疫苗相比，可以更有效防止變異病毒株感染。其中針對現時

流行的ＯｍｉｃｒｏｎＢＡ﹒５變異株，以新疫苗作加強劑，在接種後７日可達最高抗體水平，

是滅活疫苗加強劑的２９倍，在６０歲或以上群體同樣有效。新疫苗的接種不良反應以輕度為主

，嚴重程度亦低於市面上其他ｍＲＮＡ疫苗，對老年人的安全性更高於其他成年人。

康希諾指，目前新疫苗仍處於臨床階段，開發進度符合預期，未來會按疫情、國家策略及評

審機制，基於臨床數據進行下一階段研發。（ｃａ）



