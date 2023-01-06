《經濟通通訊社６日專訊》人行、銀保監會發布通知明確，新房銷售價格環比和同比連續３

個月均下降的城市，地方政府可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。證券

商分析統計，當期７０個大中城市當中，共有３８個城市符合要求。二線城市包括哈爾濱、武漢

、蘭州、大連、天津、石家莊等，三線城市包括北海、湛江、桂林等。

中信建投認為，該政策有助於地方政府進一步用好「因城施策」工具箱，預計未來需求端政

策空間將持續打開。

中信建投統計，目前７０大中城市中符合條件的城市達３８個。根據９月份的測算，符合條

件的城市２０２１年商品房銷售額佔比約為５０％－６０％，本次政策出台後，預計佔比將進一

步擴大，市場活力將進一步激活，２０２３年銷售在四季度有望實現同比轉正。



＊覆蓋範圍有限制，市場刺激作用仍待檢驗＊



不過，值得注意的是，本次房貸利率下限調整機制僅限於首套房，二套房利率仍按原規定執

行，覆蓋範圍有一定限制，對於市場的刺激作用仍待檢驗。房企當前仍然面臨著較大的壓力，一

方面是業績，在疫情影響下，施工進度受到較大影響，高毛利項目結轉有可能不及預期，從而導

致全年毛利率進一步下行。由於市場下行，或許存在減值風險，另一方面是銷售，市場仍在持續

下行，同時疫情可能導致推盤節奏不及預期，公司在前期保持了較高的拿地強度，如果市場惡化

，有可能會導致拿地時的預期價格無法實現，從而進一步影響後續業績。

中信建投堅定看好「三高房企」、信用修復和政策放鬆下的銷售復甦，推薦Ａ股：萬科Ａ

（深：０００００２）、保利發展（滬：６０００４８）、金地集團（滬：６００３８３）、建

發股份（滬：６００１５３）、華發股份（滬：６００３２５）、濱江集團

（深：００２２４４）。港股：中國海外發展（００６８８）、建發國際集團（０１９０８）、

越秀地產（００１２３）、綠城中國（０３９００）、碧桂園（０２００７）。（ｌｃ）

