《經濟通通訊社６日專訊》歲末年初，中國科技公司的「一把手們」迎來集體反思時刻，馬

化騰直言「騰訊內部貪腐觸目驚心」、劉強東痛斥「京東中高層拿ＰＰＴ騙自己」，據《３６氪

》引述李彥宏在百度內聯網的新年內部通訊中，提及公司內部管理、業務上的問題，直言「騰訊

的那些問題，百度也都有」。

該文章內容取自李彥宏和百度資深副總裁崔珊珊２０２２年１２月的內部直播影片。被問及

有否留意馬化騰同期講話時，李彥宏隱晦地稱百度也有同樣問題，崔珊珊則補充：反腐的例子百

度也經常看到，也是「嚇死人」。



＊反問有多少同事意識到「收入質量不高」＊



相比馬化騰的犀利批判，李彥宏言辭顯得和緩許多，對於百度與騰訊兩家公司的處境，李彥

宏直言，「我們沒有視頻號這樣的明星產品，這其實是我們跟騰訊在過去一年的差距……我們的

研發強度、研發佔整個收入的比例是比騰訊高的。我們信這個，雖然也覺得現在虧錢虧得很厲害

，但相信末來會有相應的回報。」

李彥宏續指，很多新業務都在虧錢，時間長了以後，大家覺得虧錢是理所應當的，不會想這

個業務再過三年能賺錢、還是再過五年能賺錢、還是再過一百年也不會賺錢，應強調「虧是因為

高速成長，短期是行的，但是長期是不行的」。

他指出，百度新業務部門設立ＯＫＲ（目標與關鍵成果）時，只列收入增長目標，但沒有留

意質素，「一個明星業務、一個高增長業務，仔細一看，自研產品只佔收入的２０％多，７０％

多的東西都是轉售。那跟貿易公司有什麼區別呢？」百度研發投入佔收入２０％以上，但業績實

際效果有明顯反差，反問有多少同事意識到「收入質量不高」問題，認為要同時考慮毛利、運營

利潤、現金流等標準。



＊李彥宏：高層理念「層層遞減」＊



李彥宏同時指出，花時間與集團高層理念「對齊」，但執行時傳達ＯＫＲ依然會出現變形，

令同事思考模式變成「公司要ＧＭＶ我就做ＧＭＶ ，公司要ＤＡＵ我就做ＤＡＵ，公司要收入

就想辦法把流水變成收入。有時候我們對於業務的理解變成了『層層遞減』」。

他鼓勵員工要站在更高角度思考問題，做事情除了滿足ＯＫＲ之外，應看看設置的目標對業

務的長期成長有沒有作用。



＊２０２３年，要達成「１」個目標＊



對於新一年的目標，李彥宏表示，希望２０２３年「或」出來一個「１」，也就是至少能有

一個高成長、有創新的業務。

李彥宏稱，過往在年初制定ＯＫＲ時，他一般會設一個比團隊報的更高的，然後把內部的多

個業務用「或」而不是「和」來連接起來。「只要有一個業務跑出來，我就覺得做得不錯。跑出

來的標準，就是我能說服我自己，這東西確實做得太好了。」不過２０２２年其ＯＫＲ「或」出

來的結果還是個０。（ｃｔ）

