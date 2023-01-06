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AH股新聞

06/01/2023 13:49

《神州債市》人行：探索發行期限更長綠色債券，研綠債跨境交易

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行副行長宣昌能在第八屆中國債券論壇上指出，要增加綠
色債券供給，加快推動符合條件的境內機構發行資金用途更加明確的藍色債券、社會責任債券等
創新產品，探索發行期限更長的綠色債券，解決綠色項目和轉型項目期限錯配問題。他又指，探
索境外投資者以綠色債券作為質押品進行回購交易，研究推動綠色債券跨境交易，提升綠色資產
流動性和市場定價能力，推動更多國內綠色債券納入全球指數。
　　宣昌能稱，綠色債券市場要汲取歷史教訓，在標準評估認證、碳核算、訊息披露等方面下更
大功夫，持續完善金融生態環境。
　　宣昌能表示，激勵約束並行，提升綠色債券投融資動力，簡化綠色債券發行程序，鼓勵有條
件的地方政府為綠色債券認證或發行提供補貼、獎勵和擔保徵信等。逐步加大對綠色債券投資的
考核權重，引導和支持機構投資者更多投資綠色債券。
　　此外，支持有條件有意願的地區，探索利用政府債券引導撬動更多社會資本投資綠色和轉型
領域，鼓勵金融機構基於綠色債券開發更多指數類基金類產品，為機構投資者群體提供更多選擇
。他又提到，鼓勵境外主體開發基於中國綠色債券的指數及衍生品，支持境內機構開展國際合作
，共同發布中國綠色債券指數等。（ｃｔ）

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