《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行副行長宣昌能在第八屆中國債券論壇上指出，要增加綠

色債券供給，加快推動符合條件的境內機構發行資金用途更加明確的藍色債券、社會責任債券等

創新產品，探索發行期限更長的綠色債券，解決綠色項目和轉型項目期限錯配問題。他又指，探

索境外投資者以綠色債券作為質押品進行回購交易，研究推動綠色債券跨境交易，提升綠色資產

流動性和市場定價能力，推動更多國內綠色債券納入全球指數。

宣昌能稱，綠色債券市場要汲取歷史教訓，在標準評估認證、碳核算、訊息披露等方面下更

大功夫，持續完善金融生態環境。

宣昌能表示，激勵約束並行，提升綠色債券投融資動力，簡化綠色債券發行程序，鼓勵有條

件的地方政府為綠色債券認證或發行提供補貼、獎勵和擔保徵信等。逐步加大對綠色債券投資的

考核權重，引導和支持機構投資者更多投資綠色債券。

此外，支持有條件有意願的地區，探索利用政府債券引導撬動更多社會資本投資綠色和轉型

領域，鼓勵金融機構基於綠色債券開發更多指數類基金類產品，為機構投資者群體提供更多選擇

。他又提到，鼓勵境外主體開發基於中國綠色債券的指數及衍生品，支持境內機構開展國際合作

，共同發布中國綠色債券指數等。（ｃｔ）

