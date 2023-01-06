《經濟通通訊社６日專訊》據企查查ＡＰＰ顯示，近日，深圳市財付通網絡金融小額貸款有
限公司發生工商變更，股東新增深圳市騰訊計算機系統有限公司，註冊資本由１００億元增至約
１０５﹒２６億元人民幣。
財付通是由騰訊公司創辦的第三方在線支付平台。深圳市財付通網絡金融小額貸款有限公司
２０１３年１０月成立，由深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司１００％持股。（ｃｔ）
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06/01/2023 11:27
騰訊旗下財付通小額貸款公司註冊資本增至１０５億元
《經濟通通訊社６日專訊》據企查查ＡＰＰ顯示，近日，深圳市財付通網絡金融小額貸款有
限公司發生工商變更，股東新增深圳市騰訊計算機系統有限公司，註冊資本由１００億元增至約
１０５﹒２６億元人民幣。
財付通是由騰訊公司創辦的第三方在線支付平台。深圳市財付通網絡金融小額貸款有限公司
２０１３年１０月成立，由深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司１００％持股。（ｃｔ）
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