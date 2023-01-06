《經濟通通訊社６日專訊》中國銀保監昨日（５日）通報浙商財險、安誠財險、人保集團

（０１３３９）旗下人保壽險，及友邦保險（０１２９９）旗下友邦人壽等４家保險公司償付能

力存在數據不真實問題，將依法依規予以處理。友邦人壽回應稱，已於上年三季度完成整改。

友邦人壽最新回應表示，通報主要涉及公司２０２２年一、二季度償付能力數據報告中的計

算差錯。公司高度重視監管通報的問題，已於２０２２年三季度完成整改。公司將引以為戒，持

續提升償付能力管理工作質效，防範類似問題的再次發生。



＊償付能力滿足監管要求＊



友邦人壽稱，按正確計算，公司一季度核心償付能力充足率應由２３３﹒９８％調整為

２３４﹒０８％，上升０﹒１％，綜合償付能力充足率應由３８９﹒８２％調整為

３８９﹒９３％，上升０﹒１１％；公司二季度核心償付能力充足率應由２２０﹒４１％ 調整

為２２０﹒４０％，下降０﹒０１％，綜合償付能力充足率應由３７４﹒２６％調整為

３７４﹒２３％，下降０﹒０３％。公司已公布的２０２２年三季度償付能力數據為整改後結果

，核心償付能力充足率２２８﹒０１％，綜合償付能力充足率３７９﹒７６％，風險綜合評級

ＡＡＡ，償付能力滿足監管要求。

早前銀保監通報指，友邦人壽於去年第二季償付能力報告中，由於部分非基礎資產穿透錯誤

，債券分類不準確，少計提最低資本２０９萬元；另外，去年首季償付能力報告中核心一級資本

少計２１０８萬元。去年第二季風險綜合評級中，核保核賠人員數量等１８項數據填報不實。

（ｄｗ）

