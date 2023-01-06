《經濟通通訊社６日專訊》內媒《晚點》引述消息人士報道，小米（０１８１０）造車再有

新進展。第一款車為中型溜背式轎車（Ｍｏｄｅｎａ摩德納），分為兩個版本，價格仍在內部討

論中，一個版本定位２６萬－３０萬元人民幣區間，另一個版本在３５萬元人民幣以上。

兩個版本的小米汽車在三電系統、智能駕駛等有差別。其中一個基於主流的４００Ｖ平台，

搭載比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）磷酸鐵鋰電池，智能駕駛方面採用供應商大陸

提供的５Ｒ１Ｖ（５個毫米波雷達、１個攝像頭多傳感器融合方案。價格高的版本基於８００Ｖ

高壓平台，搭載寧德時代（深：３００７５０）的麒麟電池，智能駕駛搭載英偉達Ｏｒｉｎ Ｘ

芯片，配置激光雷達，算法由小米自研。

兩個版本的車機系統均採用高通下一代智能座艙芯片（８２９５ 芯片）。該芯片目前尚未

量產，預計今年下半年在集度ＲＯＢＯ－０１上首次搭載。

據接近小米的知情人士，小米還在研發第二款量產車，計劃２０２５年推出。這款車與摩德

納同平台，但電驅動系統為三電機，不同于第一款車的電控軟件來自供應商聯電和匯川，這款電

控軟件由小米自研。（ｄｗ）

