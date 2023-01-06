《經濟通通訊社６日專訊》據《彭博》報道，內地金融監管部門據悉計劃階段性放寬針對地

產企業的「三道紅線」考核，包括延長「三道紅線」試點過渡期至少六個月、上調房企負債年度

增速上限等，予房企空間化解債務危機。

《彭博》引述知情人士報道指，監管部門將延長「三道紅線」試點過渡期至少六個月，這一

過渡期原定於今年６月底到期，延期意味房企將贏得更多時間化解債務風險。

報道並稱，監管部門還將階段性上調房企負債年度增速上限，其中對「三線四擋」中達到綠

檔的企業，不再設年度負債增速上限，且綠檔企業拿地可以用保函代替保證金。知情人士稱，這

些方案仍在審議中，相關舉措可能會調整。

２０２０年８月住建部、央行在對１２家房企約談中提出三個監管要求，包括房企剔除預收

款的資產負債率不得大於７０％、淨負債率不得大於１００％、現金短債比不得小於一倍，被稱

為「三道紅線」。根據「三道紅線」踩線的條數，監管部門將房企分成四檔，「紅檔」企業有息

負債規模不能高於現有水平，「橙檔」、「黃檔」、「綠檔」企業有息負債年增速分別不得超過

５％、１０％及１５％。由於該政策對地產企業加槓桿擴張設置了嚴格限制，此後大量房企因銷

售去化困難及融資渠道收緊接連發生債務違約。（ｄｗ）

