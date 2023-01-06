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AH股新聞

06/01/2023 16:09

【數據前瞻】機構料內地１２月ＣＰＩ升至１﹒８％，降準預期弱

　　《經濟通通訊社６日專訊》國家統計局１２日將公布２０２２年１２月ＣＰＩ及ＰＰＩ，據
《路透》綜合８１家機構預測顯示，受訪機構對內地１月降準預期偏弱；預測去年１２月ＣＰＩ
同比漲幅均值為１﹒８％，較上月的漲幅１﹒６％略升。
　　去年底人行在公開市場巨量淨投放保證流動性後，受訪機構對新一年首月再下調法定存款準
備金率維持偏弱預期；認為未來三個月將下調存準率的佔比約兩成左右，較上個月調查的近四分
之一變化不大。
　　對於１２月ＣＰＩ同比漲幅，參與機構預測均值為１﹒８％，較上個月１﹒６％的實際值稍
走升，預測區間為１﹒２％－２﹒３％；機構對１２月新增人民幣貸款和社會融資規模的預計均
值分別為１﹒３４４２萬億元和２﹒０１１１萬億元，較１１月實際值均略增。
　
＊花樣繁多的政策減弱ＬＰＲ下調必要性＊
　
　　另外，即使此前ＭＬＦ利率連續走穩，市場對與房地產業密切相關的五年期ＬＰＲ下調預期
一直不減，本月預計下調佔比也繼續居前，約２５％。不過結合人行和銀保監會最新發布的建立
首套住房貸款利率政策動態調整機制來看，花樣繁多的政策打法料會減弱ＬＰＲ下調的必要性。
　　對於一年期存款基準利率，本月及未來三個月，認為會降息的受訪機構佔比仍然微弱。機構
並認為本月公開市場七天期逆回購利率、一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率、一年和五年期貸
款市場報價利率（ＬＰＲ）可能下調的機構較上月有所增加，佔比從１０％至２５％不等。
（ｄｗ）

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