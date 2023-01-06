《經濟通通訊社６日專訊》中國民用航空局總飛行師萬向東在國新辦舉行的全力做好春運服

務保障新聞發布會上表示，２０２３年春運是全面落實疫情防控優化措施，及「乙類乙管」各項

措施以來的第一個春運，預計民航客流量將明顯增長。春運期間，全民航日均安排客運航班

１１０００班，為２０１９年春運期間的７３％左右。預計客流量總體將呈現錯峰放假開學、錯

峰返鄉返崗、錯峰出遊出行等特徵，春節假期前後和元宵節後仍將出現旅客出行高峰。

萬向東說，根據目前掌握的春運期間旅客訂票情況，訂票峰值出現在１月１８日至１月２０

日。從訂票量來看，北京－三亞、上海－北京、北京－海口、深圳－昆明、深圳－重慶、杭州－

昆明、深圳－成都等航線居於前列。



＊民航局：今年力爭實現盈虧平衡＊



民航局表示，２０２２年全年，民航完成運輸總周轉量５９９﹒３億噸公里、旅客運輸量

２﹒５億人次、貨郵吞吐量６０７﹒６萬噸，恢復至疫情前的４６﹒３％、３８﹒１％、

８０﹒７％。今年，民航將力爭完成運輸總周轉量９７６億噸公里，旅客運輸量４﹒６億人次，

貨郵運輸量６１７萬噸，總體恢復至疫情前７５％左右水平，力爭實現盈虧平衡。（ｊｔ）

