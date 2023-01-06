《經濟通通訊社６日專訊》去年６月被傳失聯的民生證券董事長馮鶴年，中紀委國家監委今

天通報，中國證監會山東監管局原黨委書記、局長馮鶴年嚴重違紀違法，經中證監黨委研究，決

定給予馮鶴年開除黨籍處分，抄告其所在黨組織；收繳其違紀違法所得；經山東省濰坊市紀委監

委研究，將馮鶴年涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



＊攜帶有嚴重政治問題的書刊入境，違規買賣股票＊



經查，馮鶴年完全喪失理想信念，在職時積極謀劃出路，離職後持續利用原職務身份價值大

肆斂財，是政商「旋轉門」腐敗的典型。毫無政治意識，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境，

對黨不忠誠不老實，隱匿贓款，對抗組織審查；長期違反中央八項規定精神，多次接受管理服務

對象宴請，違規收受禮金、高檔禮品和大量茅台酒；違反廉潔紀律，違規買賣股票、投資股權獲

取巨額收益，違反離職迴避規定從事證券業務，違規收受他人贈送的財物；違反工作紀律，私自

留存涉密資料。毫無紀法底線，利用原職務身份影響干擾發行審核工作，為他人謀取利益，非法

收受巨額財物，以藉為名收受管理服務對象賄賂，大小通吃、來者不拒、貪婪無度，數額特別巨

大。

馮鶴年現年６０歲，１９９７年５月調入中國證監會法律部後，在證監系統工作１８年，歷

任證監會法律部副主任、非上市公眾公司監督部主任等職。２０１３年１２月，馮鶴年升任山東

證監局黨委書記、局長兼濟南稽查局局長。２０１５年７月，馮鶴年也辭去山東證監局局長一職

，進入民生證券，同年９月起任該公司黨委書記，２０１６年１２月起出任民生證券董事長兼法

定代表人。（ｃｔ）

