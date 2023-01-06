《經濟通通訊社６日專訊》地產股再受新政策利好顯著高開，惟市況遭多板塊向下抵消，上

證綜合指數（滬綜指）今早平開，報３１５５﹒０７點，深綜指低開０﹒０２％，創業板指低開

０﹒２８％。

人民銀行及銀保監發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，規定新建商品

住宅銷售價格環比和同比連續３個月均下降的城市，地方政府可自主決定下季度下調甚至取消當

地首套住房貸款利率政策下限。券商分析統計，當期７０個大中城市當中，共有３８個城市符合

要求。二線城市包括哈爾濱、武漢、蘭州、大連、天津、石家莊等，三線城市包括北海、湛江、

桂林等。

與此同時，中國住建部部長倪虹接受內地官方媒體採訪，稱要以「慢撒氣」的方式，穩妥化

解房企資金鏈斷裂風險，重點是增加房企開發貸、並購貸和購房人的按揭貸，滿足合理融資需求

，同時要大力支持民眾購買第一套住房、合理支持購買第二套住房。

中國逐步向境外通關，外資押注中國經濟復甦，美國最大的中國股票ＥＴＦ周三淨吸資超過

１﹒３億美元，創下去年１１月以來最大單日增量。

人民銀行今日繼續進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日收水３８４０億

元。公開市場本周有１６５８０億元逆回購到期，即是淨回籠規模達到１６０１０億元，創歷史

新高。（ｅｙ）

