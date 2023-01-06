《經濟通通訊社６日專訊》投資者密切關注本土疫情發展，Ａ股四連升後今早平開後一度轉

燈，不過光伏概念股掀漲停潮，房地產等板塊漲幅居前，兩市超２５００股飄紅。滬綜指半日升

０﹒３７％，報３１６６﹒９１點，續為去年１２月１９日以來新高。深成指升０﹒８３％，創

業板指更升１﹒５２％。

交投熾熱，兩市半日成交５２２１億元（人民幣．下同），較昨日（５日）同時段成交略少

２﹒８％。人民銀行今日僅進行２０億元天期逆回購操作，今日收水３８４０億元。公開市場淨

回籠規模達到１６０１０億元，創歷史新高。

內地新冠疫情持續升溫，疾控中心公布，全國昨日新增新冠病毒本土感染逼近１萬宗，達

９５４３宗，廣東繼續是「重災區」，佔３１４３宗；新增５宗死亡病例，均為本土病例。重症

病例較前一日增加５０７宗至逾５０００宗。

世界衞生組織舉行成員國網上訊息通報會。世衞在聲明中指出，總幹事譚德塞在會上重申對

中國疫情關切。《路透》引述與會代表稱，數個代表在會上提出中國疫情透明度問題，中方亦作

出努力，展現主動交流意見的意願。



＊多政策撐房企，地產股齊揚＊



人民銀行及銀保監發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，規定新建商品

住宅銷售價格環比和同比連續３個月均下降的城市，地方政府可自主決定下季度下調甚至取消當

地首套住房貸款利率政策下限。與此同時，中國住建部部長倪虹接受內地官媒採訪，稱要以「慢

撒氣」的方式，穩妥化解房企資金鏈斷裂風險。

最新消息又指金融監管部門計劃階段性放寬針對地產企業的「三道紅線」考核，包括延長「

三道紅線」試點過渡期至少六個月、上調房企負債年度增速上限等，予房企空間化解債務危機。

地產股走高，亞通股份（滬：６００６９２）揚升３﹒４％，三湘印象

（深：０００８６３）升３％，我愛我家（深：０００５６０）升２﹒３％，萬通發展

（滬：６００２４６）升１﹒４％，中南建設（深：０００９６１）、萬業企業

（滬：６００６４１）、新城控股（滬：６０１１５５）、西藏城投（滬：６００７７３）齊漲

逾１％。

國產特斯拉大減價促銷量，滬深特斯拉概念股今早向上，正泰電器（滬：６０１８７７）漲

停，拓普集團（滬：６０１６８９）急升５﹒９％，隆基綠能（滬：６０１０１２）飆４﹒８％

，天齊鋰業（深：００２４６６）揚升３﹒８％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升３﹒４％，

璞泰來（滬：６０３６５９）升２﹒７％，寶鋼股份（滬：６０００１９）升２﹒６％。



＊險企償付能力數據被指不真實，保險板塊走低＊



據《上海有色網》報道，因需求強勁且成本下降，中國多家太陽能電池板製造商正臨時推出

提產計劃。消息提振光伏板塊掀起漲停潮，眾業達（深：００２４４１）、芯能科技

（滬：６０３１０５）、聯泓新科（深：００３０２２）、東方盛虹（深：０００３０１）、鑫

鉑股份（深：００３０３８）、鈞達股份（深：００２８６５）等十餘股漲停；龍頭股陽光電源

（深：３００２７４）飆升６﹒８％，通威股份（滬：６００４３８）升６﹒４％，帝爾激光

（深：３００７７６）升半成。

銀保監周四發文稱，２０２２年現場檢查人保壽險、友邦人壽、浙商財險以及安誠財險等四

家公司發現償付能力數據不真實問題。保險板塊周五早盤走頹，中國人壽（滬：６０１６２８）

跌２﹒２％，天茂集團（深：０００６２７）跌１﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）跌

０﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）跌０﹒５％。（ｃａ）

