《經濟通通訊社６日專訊》新年伊始，外資加倉，外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股

通）流入６０﹒６６億元（人民幣．下同），連續三日淨流入２０６﹒６３億元。

Ａ股三大指數今日沖高見阻力，滬綜指今早平開後一度轉燈，地產股受惠國策向好惟升幅漸

收窄，滬綜指全日輕微升０﹒０７％，報３１５７﹒６４點，續為去年１２月１９日以來收市新

高。滬綜指五連陽，２０２３年首周累漲２﹒２１％。深成指今日收升０﹒３２％，創業板指更

升０﹒９５％。

個股總體跌多漲少，兩市超２９００股飄綠，光伏股為首的新能源板塊全線爆發，旅遊股則

逆市調整。北京一私募人士稱，近期可以發現Ａ股的反彈幅度明顯低於港股，說明部分本土投資

者對於Ａ股仍存疑慮，可能仍在擔憂經濟復甦程度。

兩市全日成交８３８１億元，按日略少０﹒５％。人民銀行今日僅進行２０億元天期逆回購

操作，今日收水３８４０億元。公開市場淨回籠規模達到１６０１０億元，創歷史新高。



＊光伏板塊全天強勢＊



光伏板塊狂飆，海優新材（滬：６８８６８０）急升１５﹒８％，東方日升

（深：３００１１８）升１５﹒７％，明冠新材（滬：６８８５６０）升１３﹒６％，能輝科技

（深：３０１０４６）升１２﹒４％，中信博（滬：６８８４０８）升１２﹒１％，固德威

（滬：６８８３９０）升１１﹒３％。

新能源板塊亦勁升，通達動力（深：００２５７６）、眾業達（深：００２４４１）漲停，

威騰電氣（滬：６８８２２６）飆９﹒７％，通潤裝備（深：００２１５０）升１﹒８％，新風

光（滬：６８８６６３）升６﹒９％，陽光電源（深：３００２７４）升５﹒４％。



＊地產板塊衝高回落＊



人行、銀保監會發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。新建商品住宅銷

售價格環比和同比連續３個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率

政策下限。住建部也表示對於購買第一套住房的要大力支持。房地產板塊開盤衝高，不過午後漲

幅回落，城建發展（滬：６００２６６）跌５﹒６％，魯商發展（滬：６００２２３）跌

４﹒４％，濱江集團（深：００２２４４）跌３﹒４％，格力地產（滬：６００１８５）跌

３﹒５％，深振業Ａ（深：０００００６）跌３％。

投資者密切關注本土疫情發展，疾控中心公布，全國昨日新增新冠病毒本土感染逼近１萬宗

，達９５４３宗，廣東繼續是「重災區」，佔３１４３宗；新增５宗死亡病例，均為本土病例。

重症病例較前一日增加５０７宗至逾５０００宗。酒店及餐飲板塊走低，長白山

（滬：６０３０９９）跌７﹒４％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）跌７﹒３％，大連聖亞

（滬：６００５９３）跌６﹒５％，張家界（深：０００４３０）跌５﹒２％，金陵飯店

（滬：６０１００７）跌４﹒４％，華天酒店（深：０００４２８）跌４﹒１％，曲江文旅

（滬：６００７０６）跌３﹒１％，嶺南控股（深：０００５２４）跌３﹒７％錦江酒店

（滬：６００７５４）跌２﹒４％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９８０﹒８９ ＋０﹒３１

上證綜合指數 ３１５７﹒６４ ＋０﹒０８ ３３８５﹒００

深證綜合指數 ２０４０﹒５３ ＋０﹒１７ ４９９５﹒００

上證Ｂ股指數 ２８７﹒０３ ＋０﹒３４ １﹒３６

深證Ｂ股指數 １１７９﹒５８ ＋０﹒７１ ０﹒７３

上證１８０指數 ８４４９﹒０４ ＋０﹒３９

上證３８０指數 ５７３０﹒１０ ＋０﹒１７

深證成份指數 １１３６７﹒７３ ＋０﹒３２

中小創新指數 ２３０７﹒３０ －０﹒２０

深圳創業板指數 ２４２２﹒１４ ＋０﹒９５

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