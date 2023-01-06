《經濟通通訊社６日專訊》上證１８０指數半日升０﹒５８％，報８４６５﹒４６點，上證

３８０指數半日升０﹒６２％，報５７５５﹒８３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９１﹒７１億元，用２８﹒２９

億元或５﹒４％。

人民銀行及銀保監發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，規定新建商品

住宅銷售價格環比和同比連續３個月均下降的城市，地方政府可自主決定下季度下調甚至取消當

地首套住房貸款利率政策下限。地產股高開後反覆偏軟，信達地產（滬：６００６５７）升

０﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）跌０﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）跌

０﹒７％。

內地疫苗研發公司康希諾（滬：６８８１８５）發表公告，指研發的國產ｍＲＮＡ疫苗，取

得積極階段性數據。康希諾指國產ｍＲＮＡ疫苗研發順利，相信可有效針對變異株。康希諾漲

３﹒９％。其他生物疫苗股同樣造好，君實生物（滬：６８８１８０）升２﹒１％，華潤雙鶴

（滬：６０００６２）升１﹒２％。

旅遊股大幅回吐，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒８％，中青旅

（滬：６００１３８）跌３﹒７％，黃山旅遊（滬：６０００５４）挫３﹒２％，天目湖

（滬：６０３１３６）跌０﹒１％，曲江文旅（滬：６００７０６）急跌４﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

