《經濟通通訊社６日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒３９％，報８４４９﹒０４點，上

證３８０指數收升０﹒１７％，報５７３０﹒１點。

據《彭博》報道，內地金融監管部門計劃階段性放寬針對地產企業的「三道紅線」考核，包

括延長「三道紅線」試點過渡期至少六個月、上調房企負債年度增速上限等，予房企空間化解債

務危機。地產股高開後反覆偏軟，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒４％，格力地產

（滬：６００１８５）跌３﹒５％。

內地疫苗研發公司康希諾（滬：６８８１８５）發表公告，指研發的國產ｍＲＮＡ疫苗，取

得積極階段性數據。康希諾指國產ｍＲＮＡ疫苗研發順利，相信可有效針對變異株。康希諾全日

升逾１％。其他生物疫苗股同樣造好，君實生物（滬：６８８１８０）升２﹒２％，華潤雙鶴

（滬：６０００６２）升０﹒４％。

旅遊股大幅回吐，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒５％，中青旅

（滬：６００１３８）跌２﹒９％，黃山旅遊（滬：６０００５４）挫逾３％，天目湖

（滬：６０３１３６）跌１﹒９％，曲江文旅（滬：６００７０６）急跌３﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

