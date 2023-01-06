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AH股新聞

06/01/2023 15:17

《滬股通》上證１８０收升０﹒３９％，上證３８０升０﹒１７％

　　《經濟通通訊社６日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒３９％，報８４４９﹒０４點，上
證３８０指數收升０﹒１７％，報５７３０﹒１點。
　　據《彭博》報道，內地金融監管部門計劃階段性放寬針對地產企業的「三道紅線」考核，包
括延長「三道紅線」試點過渡期至少六個月、上調房企負債年度增速上限等，予房企空間化解債
務危機。地產股高開後反覆偏軟，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒４％，格力地產
（滬：６００１８５）跌３﹒５％。
　　內地疫苗研發公司康希諾（滬：６８８１８５）發表公告，指研發的國產ｍＲＮＡ疫苗，取
得積極階段性數據。康希諾指國產ｍＲＮＡ疫苗研發順利，相信可有效針對變異株。康希諾全日
升逾１％。其他生物疫苗股同樣造好，君實生物（滬：６８８１８０）升２﹒２％，華潤雙鶴
（滬：６０００６２）升０﹒４％。
　　旅遊股大幅回吐，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒５％，中青旅
（滬：６００１３８）跌２﹒９％，黃山旅遊（滬：６０００５４）挫逾３％，天目湖
（滬：６０３１３６）跌１﹒９％，曲江文旅（滬：６００７０６）急跌３﹒１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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