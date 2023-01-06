《經濟通通訊社６日專訊》深證成指半日升０﹒８３％，報１１４２５﹒９６點，深證中小

創新指數半日升０﹒３１％，報２３１９﹒０１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５００﹒６億元，用１９﹒４億元

或３﹒７％。

據特斯拉中國官網，特斯拉國產車型大幅降價，Ｍｏｄｅｌ ３起售價２２﹒９９萬元，

Ｍｏｄｅｌ Ｙ起售價２５﹒９９萬元，創下歷史最低價格，交付周期１－４周。特斯拉概念股

今早向上，天齊鋰業（深：００２４６６）漲３﹒８％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升

３﹒４％，三花智控（深：００２０５０）升１﹒８％。

據《上海有色網》報道，因需求強勁且成本下降，中國多家太陽能電池板製造商正臨時推出

提產計劃。消息提振光伏板塊掀起漲停潮，眾業達（深：００２４４１）、聯泓新科

（深：００３０２２）、東方盛虹（深：０００３０１）、鑫鉑股份（深：００３０３８）、鈞

達股份（深：００２８６５）等十餘股漲停。

乘聯會表示，近期１４家廠商批發銷量萬輛以上企業的全月銷量佔比８４％左右，這些企業

的１２月預估銷量為６１萬輛，按照正常結構佔比預測１２月的全國新能源乘用車銷量在７３萬

輛，環比微增０﹒４％，同比增長約４５％，有希望創出乘用車廠商銷量歷史新高。新能源車股

大漲，寧德時代（深：３００７５０）漲３﹒８％，比亞迪（深：００２５９４）升２﹒１％，

億緯鋰能（深：３０００１４）升３﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

