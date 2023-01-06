《經濟通通訊社６日專訊》深證成指今日收升０﹒３２％，報１１３６７﹒７３點，深證中

小創新指數收跌０﹒２％，報１１３６７﹒７３點。

據《上海有色網》報道，因需求強勁且成本下降，中國多家太陽能電池板製造商正臨時推出

提產計劃。消息提振光伏板塊掀起漲停潮，眾業達（深：００２４４１）、聯泓新科

（深：００３０２２）、東方盛虹（深：０００３０１）、鑫鉑股份（深：００３０３８）、鈞

達股份（深：００２８６５）等十餘股漲停。

國產特斯拉兩個月內三次降價，特斯拉對外事務副總裁陶琳發布微博稱，特斯拉價格調整的

背後，涵蓋了無數工程創新，實質上是獨一無二的成本控制之極佳定律。特斯拉概念股向上，天

齊鋰業（深：００２４６６）漲逾３％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升２﹒２％，三花智控

（深：００２０５０）升近１％。

乘聯會表示，近期１４家廠商批發銷量萬輛以上企業的全月銷量佔比８４％左右，這些企業

的１２月預估銷量為６１萬輛，按照正常結構佔比預測１２月的全國新能源乘用車銷量在７３萬

輛，環比微增０﹒４％，同比增長約４５％，有希望創出乘用車廠商銷量歷史新高。新能源車股

大漲，寧德時代（深：３００７５０）漲２﹒３％，比亞迪（深：００２５９４）升０﹒４％，

億緯鋰能（深：３０００１４）升２﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

