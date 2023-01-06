《經濟通通訊社６日專訊》據特斯拉中國官網，特斯拉國產車型大幅降價，Ｍｏｄｅｌ ３

起售價２２﹒９９萬元（人民幣．下同），Ｍｏｄｅｌ Ｙ起售價２５﹒９９萬元，創下歷史最

低價格，交付周期１－４周。此外，特斯拉同時宣布Ｍｏｄｅｌ Ｓ、Ｍｏｄｅｌ Ｘ定價，分

別為７８﹒９９萬元起售、８７﹒９９萬元起售。

國產特斯拉大減價促銷量，滬深特斯拉概念股今早向上，正泰電器（滬：６０１８７７）飆

６﹒９％，隆基綠能（滬：６０１０１２）升５﹒５％，拓普集團（滬：６０１６８９）升

１﹒７％，寶鋼股份（滬：６０００１９）升１﹒４％，璞泰來（滬：６０３６５９）升

１﹒４％，天齊鋰業（深：００２４６６）、贛鋒鋰業（深：００２４６０）、三花智控

（深：００２０５０）等升約１％。



＊特斯拉去年１２月中國交付量下滑，因需求低迷且短暫停產＊



乘聯會發布的中國市場預估銷量顯示，特斯拉在１２月交付了５５７９６輛中國製造的電動

汽車，這是五個月來的最低水平。這一數字較１１月份下降４４％，較上年同期下降２１％，原

因是在需求疲軟之際，特斯拉減少了產量並降低了銷售價格，以應對庫存上升。

作為減產措施的一部分，特斯拉上海工廠從１２月２４日至１月２日暫停生產。據《彭博》

早前引述知情人士透露，特斯拉上海工廠停產９天後，恢復正常生產。員工恢復每班工作

１１﹒５小時的正常班制，在新春期間特斯拉仍將繼續升級生產線，滿足Ｍｏｄｅｌ ３改款需

要，春季過後工人可根據輪班安排調休逾８天。（ｊｔ）

