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AH股新聞

06/01/2023 10:19

《中國要聞》中國新例禁未成年人去卡啦ＯＫ，網民質疑不合理

　　《經濟通通訊社６日專訊》過年期間約上三五朋友到卡啦ＯＫ唱歌，是不少人的中學生活回
憶，不過根據內地最新修訂的《未成年人保護法》，未成年人將被禁止進入卡啦ＯＫ房間，原因
是擔心影響身心健康。
　　新修訂的《未成年人保護法》第５８條規定：「營業性歌舞娛樂場所、酒吧、互聯網上網服
務營業場所等不適宜未成年人活動場所的經營者，不得允許未成年人進入……經營者應當在顯著
位置設置未成年人禁入、限入標誌；對難以判明是否是未成年人的，應當要求其出示身份證件。
」有官媒刊文提醒家長春節期間勿帶孩子去卡啦ＯＫ耍樂，文章內容在網上引發熱議。
　　官媒文章引述一名檢察官的意見指，卡啦ＯＫ這類場所內通常比較昏暗，裏面有形形色色的
人，常有抽煙喝酒等情景，孩子們會耳濡目染，對其身心健康有負面影響。不過官方意見則在網
上遭反彈，有網民指出民眾本來就可以在公眾場所抽煙喝酒，而且唱歌跳舞是健康的活動，官方
沒有理據對所有娛樂場所一刀切管理，更有人在微博表示：「各位領導，我們進去只是唱個歌圖
個氣氛，跟你們去的不一樣」，有關貼文已經被轉發超過６５００次。（ｅｙ）

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