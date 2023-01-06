《經濟通通訊社６日專訊》過年期間約上三五朋友到卡啦ＯＫ唱歌，是不少人的中學生活回

憶，不過根據內地最新修訂的《未成年人保護法》，未成年人將被禁止進入卡啦ＯＫ房間，原因

是擔心影響身心健康。

新修訂的《未成年人保護法》第５８條規定：「營業性歌舞娛樂場所、酒吧、互聯網上網服

務營業場所等不適宜未成年人活動場所的經營者，不得允許未成年人進入……經營者應當在顯著

位置設置未成年人禁入、限入標誌；對難以判明是否是未成年人的，應當要求其出示身份證件。

」有官媒刊文提醒家長春節期間勿帶孩子去卡啦ＯＫ耍樂，文章內容在網上引發熱議。

官媒文章引述一名檢察官的意見指，卡啦ＯＫ這類場所內通常比較昏暗，裏面有形形色色的

人，常有抽煙喝酒等情景，孩子們會耳濡目染，對其身心健康有負面影響。不過官方意見則在網

上遭反彈，有網民指出民眾本來就可以在公眾場所抽煙喝酒，而且唱歌跳舞是健康的活動，官方

沒有理據對所有娛樂場所一刀切管理，更有人在微博表示：「各位領導，我們進去只是唱個歌圖

個氣氛，跟你們去的不一樣」，有關貼文已經被轉發超過６５００次。（ｅｙ）

